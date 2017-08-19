Bingöl Bilgi ve Düşünce Derneği Öğrencileri İstanbul Gezisi’nde Buluştu

Bingöl Bilgi ve Düşünce Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen “Gelecek İnşasında Öncü Nesiller” adlı PRO-DES projesi kapsamında 14-17 Ağustos tarihleri arasında lise kız ve erkek öğrencileriyle İstanbul’a dört günlük bir gezi düzenlendi. Düzenlenen gezi öğrenciler arasında kardeşlik bağlarının gelişmesine vesile oldu.

Gezinin 1. gününde erken saatlerde Diyarbakır Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket eden öğrenciler, Eminönü’ne geçerek burada yemeklerini yedikten sonra vapurla 2 saatlik bir boğaz turu gerçekleştirdiler. Akşam saatlerinde otele geçilerek burada Araştırmacı-Yazar Kenan Alpay ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Kenan Alpay konuşmasında kültür gezilerinin insan ufkunu genişlettiğinden, farklı ülke veya şehirlerin gezilmesinin kültür dünyamızı zenginleştirdiğinden bahsetti. Ayrıca lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlık aşamasında dikkat etmesi gereken bazı hususlara değindikten sonra konuşmasını sonlandırdı.

Gezinin 2. gününde Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne gidildi.

Gezinin 3. gününde sabah namazı Eyüp Sultan Camii’nde kılınarak Pierre Lotti Tepesi’ne çıkıldı. Akabinde Ensar Vakfı Eyüp Şubesi’nde kahvaltı yapıldıktan sonra burada Yazar Zehra Türkmen ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Zehra Türkmen konuşmasında genç sahabelerin yaşamları üzerinden bugünkü gençlerin de çok şey yapabileceklerini, asla umutsuz olmamaları gerektiğini, örnek alınması gerekenlerin Ammar b.Yasir, Sad b. Ebi Vakkas, Musab b. Umeyr, Esma Biltaci vb.lerinin olması gerektiğini vurguladı.

Söyleşiden sonra Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı ve Fatih Camii’ne gidildi. Akabinde Özgür-Der Genel Merkezi’ne gidilerek Özgür-Der genel başkanı Rıdvan Kaya ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Rıdvan Kaya bireyselleşmeye karşı cemaatle hareket etmenin öneminden, bilgilenme sürecinde derinlikli okumaların olması gerektiğinden ve hayatın her alanında Müslüman kimliğimizi kullanarak hareket etmemiz gerektiğinden bahsetti. Söyleşi soru-cevap faslı ile sona erdi.

Gezinin 4. gününde ise Çikolata müzesi gezildikten sonra Atatürk Havalimanı’na geçilerek Bingöl’e geri dönüldü.