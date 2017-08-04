Bingazi’de Cami Önünde Patlama: 7 Yaralı!

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Libya’nın Bingazi kentinde bir caminin önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu cemaatten 7 kişi yaralandı.

Saldırının Doğu Libya Kabileleri Birliği Başkanı el-Başa Salih el-Atyuş’u hedef aldığı belirtilirken, el-Atyuş’un olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

el-Atyuş, Kasım 2016’da da yine aynı camiden çıkarken kendisini hedef alan saldırıda yaralanmıştı.