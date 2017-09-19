Binali Yıldırım’dan Barzani’ye Tehdit: Anında Karşılık Veririz

Binali Yıldırım PYD/PKK’nın Suriye’deki atraksiyonları ile Irak Kürdistanında Barzani’nin inisiyatifindeki ‘bağımsızlık referandumu’nu aynı kefeye koydu ve “yapay devlet” girişimi diye nitelendirerek tehditte bulundu.

Binali Yıldırım’ın konuyla ilgili çıkışını içeren haberi Yeni Şafak’tan iktibas ediyoruz:

Şanlıurfa’da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Irak’taki referandum kararı ve Suriye’de oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna ilişkin sert uyarılarda bulundu: Ülkemizi kötülemekle, yabancılara şikayet etmekle ülkeye hizmet olmaz, vatanseverlik olmaz. Ana muhalefet demek, iktidar alternatifi demektir. Bırak karalamayı, ne yapacaksan, ne vaat edeceksen onları söyle. Şunları, şunları iyi yapmıyorsunuz, de. Ben şunu şunu daha böyle yaparım, Şanlıurfa’nın sulama problemini şöyle, elektrik problemini şöyle çözerim de. Boş işlerle uğraşmaya lüzum yok. Bir koluna bölücüleri, bir koluna FETÖ’cüleri alarak sokakları arşınlamakla bu ülkeye hiçbir faydan olmaz.

Türkiye’nin güneyinde kimse oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Ceylanpınar sınır kapısı Şanlıurfa içinde yer alıyor. Burada neler oluyor, neler bitiyor, sınırın öbür tarafında siz yakından takip ediyorsunuz. Gerek Suriye’de gerek Irak’ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler, ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim, gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda, Irak’ta, Suriye’de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye, bu konuda kararlıdır, gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer bunun karşılığı görülmezse tabii ki gerekli tedbirleri almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz.