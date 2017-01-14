Binali Yıldırım’a Göre Anayasa Değişikliği Darbecilerin Sonunu Getirecek

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14.01.2017 18:11
Binali Yıldırım’a Göre Anayasa Değişikliği Darbecilerin Sonunu Getirecek
Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katıldı.

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Bölgemizde maalesef 6 yıldır devam eden istikrarsızlık, iç savaş, milyonlarca insanın yerlerinden, yurtlarından olmasına sebep oldu. 3 milyon kardeşimizi, Suriyeliyi, Iraklıyı bağrımıza bastık, ekmeğimizi bölüştük, evimizi açtık. Herkes şunu bilmelidir, ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürtmeyiz." dedi.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"İnşallah bugün başımızı ağrıtan, enerjimizi azaltan, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermeye çalışan bu bölücü terör örgütünü, Fetocu terör örgütünü, DEAŞ terör örgütünü, bilumum terör örgütlerini de Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesi devam ederken Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın, yakın tarihimizde 27 Mayıs var, 12 Mart var, 12 Eylül var, 28 Şubat var. Bütün bunlarda millet iradesi maalesef yok edildi, darbeciler kazandı. Ama AK Parti iktidara geldi, 27 Nisan, 17 Aralık, 15 Temmuz, 3 darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı. Siz kazandınız. Şimdi 'Anayasa değişikliği ne getirecek?' diyorlar. Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık cuntacılar işbaşına gelme hevesi içerisinde olmayacak."

Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Bu sistemin sahibi millettir, bu değişikliğe oy verecek olan da millettir. Meclis'te bin bir entrika ile kaba kuvvet kullanarak, vekillerin ayaklarını ısırarak, yumruklarını vurarak, her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki millet sandıkta bunun cevabını en iyi şekilde verecektir. Söz de karar da her zaman olduğu gibi yine milletin olacaktır." ifadelerini kullandı.

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