Binali Yıldırım Suriye Meselesinden Ne Anladığını Gösterdi!

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06.03.2017 18:53
Binali Yıldırım Suriye Meselesinden Ne Anladığını Gösterdi!
​​​​​​​Başbakan Binali Yıldırım, Menbiç'ten YPG’nin ayrılarak, Suriye hükümet güçlerinin girmesinin "olumsuz olmadığını" söyledi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Yıldırım, miting için gittiği Sinop'tan dönüşünde gündeme dair soruları yanıtladı.

Yıldırım, "Son gelişme, rejim güçleri Menbiç'e girdi, YPG'liler ayrılıyor şeklinde. Bu, bizim açımızdan olumsuz değil. İsteğimiz YPG'nin orada olmaması. Nihayetinde Suriye toprakları Suriyelilere aittir. Irak'ta, Suriye'de IŞİD temizliği yapıldıktan sonra bu bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeli. Etnik temele dayalı yapay bir güç alanı oluşturulmamalı" dedi.

Türkiye, Ağustos ayında başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab kentinin IŞİD'den alınmasının ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıkladı.

Geçen hafta içerisinde Rusya'nın sağladığı anlaşma uyarınca, Menbiç Askeri Konseyi, kentin batısında bazı köyleri Suriye hükümetine devretmeye karar verdi.

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