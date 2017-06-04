Bin Dereceyi Bulan Fırının Başında Oruç Tutuyorlar

Türkiye’nin önemli tuğla üretim merkezlerinden biri olan Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki fabrikalarda yüksek sıcaklıklara ulaşan fırınların bulunduğu ortamda çalışan işçiler, Ramazan’da da üretimlerini sürdürüyor. İşçiler, sıcağa aldırmadan oruçlarını tutup ibadetlerini yerine getiriyor.

Tuğla fabrikasında fırın işçisi olarak çalışan İmdat Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 07.30’da işbaşı yapıp 15.30’a kadar çalıştıklarını, alınlarının teriyle aldıkları parayı hak etmeye çalıştıklarını anlattı.

Çalıştıkları ortamın sıcaklığına işaret eden Ayyıldız, “Sıcaklığı 800 ila bin derece arasında değişen fırında tuğla pişiriyoruz. Bir yandan da oruçlarımızı tutuyoruz.” diye konuştu.

Ayyıldız, “Ekmek yemenin de bir zorluğu var. Ramazan’da çalışmak elbette zor ama Rabb’im sabrını veriyor. Rabb’im herkese helal rızık yemeyi nasip etsin.” dedi.

58 Yaşında Ocaklara Kömür Taşıyor

İşçilerden Ali Cavdar ise işlerinin yorucu, çalıştıkları alanın aşırı sıcak olmasına rağmen oruçlarını tuttuklarını kaydetti.

Görevinin fırına kömür taşımak olduğunu belirten Cavdar, şunları ifade etti:

“İlk aşkım eşim, ikinci aşkım işim olan kömürdür. Ramazan bereket ayıdır. Ramazan ayında çalışmak daha da güzel. Çalışarak oruç tutmanın mükâfatı her kula nasip olmaz. 58 yaşındayım ama hâlen koşuşturuyorum, varsa bir delikanlı gelip benimle yarışsın. Akşama kadar kömür taşıyarak koşuşturuyorum. Daha sonra eve gidip iftarımı açıyorum.”

Tuğla fabrikasının üretim şefi Ekrem Gecer ise Ramazan’ın yaz dönemine denk gelmesi, havaların ısınmasıyla çalışanların zorlandığını ancak ibadetlerini yerine getirdiğini söyledi.

Oruçlu personeli daha az yorulacakları şekilde yönlendirdiklerini dile getiren Gecer, herkesin zorlu üretim sürecinin ardından evlerine giderek aileleriyle iftar yaptığını belirtti.