Bin 500 Sivil Daha Musul'u Terk Etti

»Ana Sayfa»Irak
30.12.2016 15:40
Bin 500 Sivil Daha Musul'u Terk Etti
Irak'ın Musul kentinde devam eden çatışmalar sebebiyle bugün büyük bölümü kadın ve çocuk yüzlerce sivilin kenti terk ettiği bildirildi.

Irak Kızılayı yöneticisi Ayad Rafed, Musul kentinde IŞİD ile Irak ordusu arasında devam eden çatışmalar sebebiyle çoğu kadın ve çocuk bin 500 sivilin kentin doğu ve güney mahallelerinden ayrıldığını belirtti.

Rafed, kentten ayrılan sivillerin Irak Göç Bakanlığı ve ordu güçlerinin koordinasyonuyla sığınmacı kamplarına taşındığını ifade etti.

Irak Göç Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada Musul'u IŞİD’den kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleştirilen sivillerin sayısının 137 bine ulaştığı kaydedilmişti.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Musul’da 132 Bin Sivil Evini Terk Etti”26 Aralık 2016 Pazartesi 13:21
  • Musul’da Halk Pazarı Vuruldu: 20 Sivil Hayatını Kaybetti25 Aralık 2016 Pazar 17:54
  • Neçirvan Barzani’den PKK’ya: Gerekirse Güç Kullanırız24 Aralık 2016 Cumartesi 15:34
  • İslami Hareket Lideri: 'Esed Halep Üzerinden Muhalif Bölgelere Gözdağı Veriyor'22 Aralık 2016 Perşembe 18:08
  • Saddam Hüseyin'i Sorgulayan CIA Ajanından İtiraflar19 Aralık 2016 Pazartesi 11:10
  • “Musullu Mültecilerin Sayısı 118 Bine Ulaştı”17 Aralık 2016 Cumartesi 19:54
  • Halepçe'den Halep'teki Katliamlara Protesto15 Aralık 2016 Perşembe 21:12
  • Barzani: Bağdat’ın PKK’ya Yardım Ettiği Onlarca Belge Elimizde15 Aralık 2016 Perşembe 19:00
  • IKBY, Türkiye Üzerinden 636 Milyon Dolarlık Petrol İhraç Etti13 Aralık 2016 Salı 10:55
  • “Musul Operasyonunu Yakında Sonuçlandıracağız”12 Aralık 2016 Pazartesi 20:03
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim