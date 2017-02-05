“Bin 500 Civarında Doktor İhraç Edildi”

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05.02.2017 13:40
“Bin 500 Civarında Doktor İhraç Edildi”
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasının ardından, Gülen örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilenlerin ihraç edilmesine ilişkin, “Doktor sayısı olarak bin 500 civarında bir ihraç oldu.” dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, partisinin Ordu İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Burada bir gazetecenin Gülen örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen sağlık personeli sayısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Akdağ, operasyon sonucu açığa alınan ve ihraç edilen personelin sağlık hizmetini çok fazla etkilemediğini belirtti.

“Çok Büyük Bir Sayı Değil”

AA’da yer alan habere göre, Akdağ, 6 bin 500’ün biraz üzerinde sağlık personelinin ihraç edildiğini vurgulayarak, “Doktor sayısı olarak da bin 500 civarında bir ihraç oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil. Toplamda 500 bine yakın personelimiz var. Bunların içerisinde hizmet alımı yapılan firmalara ait çalışanlar da var ama biz yine de Maliye’den bu eksikleri tamamlamak için gerekli kadroları istedik. Bu kadrolar bize verildi. İçinde bulunduğumuz yıl da gerekli istihdamı yapacağız.” ifadesini kullandı.

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