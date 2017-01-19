BİMER 2016'da 'FETÖ Başvuruları'na Çalıştı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
19.01.2017 15:09
BİMER 2016'da 'FETÖ Başvuruları'na Çalıştı
BİMER'e 2016'da yapılan başvuruların büyük kısmı FETÖ sebebiyle açığa alınanlardan veya FETÖ ihbarları için yapıldı.

Kurulduğu 2006'dan bu yana vatandaşların istek, şikayet, ihbar, görüş, öneri ve bilgi edinme haklarına ilişkin taleplerini alan, inceleyen ve ilgili makamlara ileten Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER), 2016'ya kadar geçen sürede 5 milyon 509 bin 681 başvuru yapıldı.

Merkez, 2015'te 1 milyon 267 bin 665 başvuru alırken, 2016'da başvuru sayısı 462 bin 287 artarak 1 milyon 729 bin 952'ye yükseldi. 2016, önceki yıla göre yaşanan yüzde 62'lik artışla BİMER'e en fazla başvurunun yapıldığı yıl oldu.

Başvuruların büyük kısmını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ihraç edilenler ve açığa alınanlardan gelen dilekçeler ve FETÖ ile mücadele çerçevesinde iletilen görüş, öneri ve talepler oluşturdu.

BAŞVURULARIN BÜYÜK KISMI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLENLERDEN

Başvuru sayısının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, en çok başvuruyu erkekler yaptı. BİMER'e 2016'da 1 milyon 296 bin 193 erkek, 424 bin 170 kadın başvuruda bulundu. 9 bin 589 kişi de başvuru sırasında cinsiyet belirtmedi.

Başvuruların büyük kısmını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ihraç edilenler ve açığa alınanlardan gelen dilekçeler ve FETÖ ile mücadele çerçevesinde iletilen görüş, öneri ve talepler oluşturdu.

Vatandaşların her türlü şikayetini dikkate alarak çözüme kavuşturmayı hedefleyen BİMER'e en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı.

BİMER'e 883 bin 670 kamu ve özel sektör çalışanı hakkında başvuru geldi.                            

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazeteci Ünal Tanık Gözaltına Alındı17 Ocak 2017 Salı 12:56
  • Edirne’de Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı16 Ocak 2017 Pazartesi 17:10
  • KHK Marifetiyle İhraç Edilen Polis Memuru Metin Kaplan’ın Mektubu16 Ocak 2017 Pazartesi 14:56
  • 700 Harbiyeli Darbecilere Destek İçin Ankara’ya Gönderilecekti!16 Ocak 2017 Pazartesi 12:41
  • 2. Ordu Komutanı Temel: Ölüm Timi Hazırlamışlardı16 Ocak 2017 Pazartesi 11:45
  • 4 İlde FETÖ Operasyonu: 24 Asker Gözaltında16 Ocak 2017 Pazartesi 11:07
  • KKTC'de FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı15 Ocak 2017 Pazar 22:57
  • Fuat Avni'nin Kimliği Belli Oldu15 Ocak 2017 Pazar 12:48
  • "Bylock'un Yaklaşık Maliyeti 1 Milyon Lira"15 Ocak 2017 Pazar 12:43
  • Taraf Gazetesinin Sahibi Hakkında Yakalama Kararı14 Ocak 2017 Cumartesi 15:10
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim