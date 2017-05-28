Bilirkişi Silopi Raporu: Kusur Panzerin Değil, Polisin

Bilirkişi uzmanlarının incelemesi sonucu hazırlanan rapor soruşturma dosyasına konuldu. Raporda savcı izni olmadan, kazaya karışan 73 A 0133 plakalı panzerin olay yerinden kaldırılıp TOKİ Polis Lojmanları’nın bahcesine götürüldüğü belirtildi. Panzer sürücüsü polis memuru Ö.Y,’nin ifadesinde “Frenler tutmadı” savunmasına karşın Panzer üzerinde inceleme yapan ve bilirkişi olarak araçla ilgili rapor hazırlayan Trafik Bilirkişi Polis Memuru H.A., panzer üzerinde yaptığı inceleme ile ilgili hazırladığı raporda, panzerin kusurlu olmadığı yönünde rapor verdi. Aynı şekilde Teknik Araç Teknisyeni, Bakım Astsubap Kıdemli Çavuş Y.B.’nin de bilirkişi olarak incelediği panzerle ilgili hazırladığı raporda şu görüşlere yer verdi: “Araçta yaptığım inceleme sonucunda aracın herhangi bir yerinde fren, hidrolik kaçağının bulunmadığını, fren hidrolik seviyesinin kontrolüm sonucu tam olarak uygun seviyesinde bulunduğu tespit edilmiştir.”

Kaynak: Karar