Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na FETÖ Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor. Bu kapsamda Ankara merkezli 20 ilde başlatılan operasyonlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanı 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şahısların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilirken, gözaltı işlemleri sabah saatleri itibariyle başladı.

20 İLDE OPERASYON

Karar doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, zanlıları yakalamak için Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlattı.

ESKİ BAKANLIK ÇALIŞANLARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanı şüphelilerden 50'sinin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edildikleri ya da açığa alındıkları belirtildi.