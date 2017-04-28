Kenan Alpay’ın yazısından bir bölüm şöyle:

Bilgilendirilir Fakat Onay Aranmaz

Türkiye’nin sınır ötesi askeri operasyon yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. Üstelik bu mecburiyet Amerika ve Rusya’nın her geçen gün artan blokajına rağmen giderek aciliyet kespediyordu. Amerika ve Rusya’dan onay almaksızın Türkiye’nin hiçbir askeri operasyona kalkışamayacağı yönünde uzmanlar ve yetkililer tarafından değerlendirmeler yapılırken bir ilk gerçekleşiyordu.

Türkiye’nin aynı anda Irak’ta Sincar ve Suriye’de Karaçok bölgelerine düzenlediği hava harekâtı bilinen sürecin farklılaştığına dair güçlü işaretler taşıyor. Şöyle ki Amerika ve Rusya tarafından yapılan beyanatlar “harekâttan sadece bir saat önce bilgi verildiği fakat onay alınmadığı” yönündeki rahatsızlıkları ihtiva ediyordu. Hatta PYD lideri Salih Müslim’in “Türkiye’nin 26 uçakla bu düzeyde bir saldırı yapacağını beklemiyorduk” açıklamasının hemen akabinde kurduğu şu cümle operasyonun nasıl bir kırılmanın işareti olduğunu gözler önüne seriyordu: (…)

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