‘Bilge Kral’ Değil, ‘Bilge Müslüman Aliya’nın Dünyasından..

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Önce bir hatırlatma: Aliya İzzet Begoviç merhûm için başkaları ‘bilge kral’ yakıştırması yaptılar, çoğumuz da bunu matah bir şeymiş gibi tekrarlıyoruz. O,kral da değildi, bilge kralda. O bir ‘bilge müslüman’dı..

Medenî (!?) Batı dünyasının görmezlikten geldiği ve ‘sırf Müslüman oldukları için katledilenlerin sayısının 250 bine vardığı ’Bosna Faciası’nın en sembol facialarından ve 11 Temmuz 1995 günü yaşanan ‘Srebrenitsa Katliâmı’nın 22. yıldönümü dolayısiyle yapılan tören ve konuşmaları ekranlardan izlemeye çalıştım.

Üzerinden yıllar geçtikçe, Srebrenitsa Katliâmı’nın unutulmaya yüz tuttuğu yakınmalar da dillendirilmeye başlanmıştı.

Tabiatiyle, Bosna Faciası’nın sadece Srebrenitsa’yla anılmak istenmesi doğru değil.. Bosna Faciası bir bütün olarak anılmalı ve o korkunç cinayetlere yıllarca nasıl göz yumduğu, Batı dünyasının suratına devamlı çarpılmalıdır.

Yazının Devamı >>>