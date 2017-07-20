Bilecik'te Asliye Ceza Mahkemesi Müdürü FETÖ'den Gözaltına Alındı
Bilecik'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 1. ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi Müdürü'nün gözaltına alındığı bildirildi.
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Bilecik'te yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 1. ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi Müdürü'nün gözaltına alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması çerçevesinde K.Z'yi gözaltına aldı.
K.Z'nin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.
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