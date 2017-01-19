Beytüşşebap’ın Eski Kaymakamı Güntepe’nin Eşi de Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
19.01.2017 16:14
Beytüşşebap’ın Eski Kaymakamı Güntepe’nin Eşi de Gözaltına Alındı
Tokat’ta yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beytüşşebap’ın eski kaymakamı Kadir Güntepe’nin eşi de gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen örgütü’nün (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün Kayseri’de gözaltına alınan Beştüşşebap’ın eski kaymakamı Kadir Güntepe’nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde gözaltına alındı.

Şüpheli Z. Güntepe’nin de Tokat’a getirileceği öğrenildi.

Bu arada örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı iddia edilen Kadir Güntepe’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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