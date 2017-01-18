Beytüşşebap’ın Eski Kaymakamı Güntepe Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
18.01.2017 18:13
Beytüşşebap’ın Eski Kaymakamı Güntepe Gözaltına Alındı
Beytüşşebap’ın eski kaymakamı Kadir Güntepe, Tokat’ta yürütülen Gülen örgütünün (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kayseri’de kayınvalidesinin evinde gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen örgütünün (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı iddiasıyla Kadir Güntepe’yi Yakut Mahallesi’ndeki kayınvalidesinin evinde gözaltına ldı.

1 Aralık 2016 tarihli kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne atanan Güntepe, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, bir süre önce Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan Kayseri’nin Özvatan ilçesinin eski kaymakamı Uğur Yıldırım’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

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