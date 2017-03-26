Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan İsrail'e Geçişler Durduruldu

»Ana Sayfa»Filistin
26.03.2017 12:07
Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan İsrail'e Geçişler Durduruldu
Gazze'deki Filistin emniyet biriminin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı çıkışlara kapattığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, "Mazin Fukaha suikastının soruşturulması kapsamında Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın yeni bir emre kadar kapatıldığını" belirtti.

Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda İsrail'den Gazze'ye geçişlerin ise devam ettiği kaydedildi.

Bezm, daha önce yaptığı açıklamada emniyet birimlerinin Fukaha suikastı soruşturmasını yakından takip ettiğini dile getirmişti.

İsrail ile 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha, önceki gün Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

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