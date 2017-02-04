Beypazarı Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den Gözaltına Alındı
FETÖ'ye yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında, Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y'nin evinde arama yaptı.
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