Beypazarı Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
04.02.2017 10:23
Beypazarı Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den Gözaltına Alındı
FETÖ'ye yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında, Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y'nin evinde arama yaptı.

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