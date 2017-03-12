BEYMÖD’den Diyarbakır Özgür-Der’e Ziyaret

Beytülmakdis Öncüleri Derneği’nden (BEYMÖD) bir heyet, Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'ni ziyaret etti.

Türkiye’de faaliyet gösteren ve merkezi İstanbul’da bulanan Beytülmakdis Öncüleri Derneği’nden (BEYMÖD) bir heyet, Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'ni ziyaret etti. BEYMÖD Türkiye sorumlusu Fethi b. Abdulkadir ve Hamas Maliye Sorumlusu Mensuf Muhammed’in de yer aldığı heyette, BEYMÖD hakkında bilgi verildi ve Filistin’deki son durum ele alındı.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi yöneticileri tarafından sıcak karşılanan heyet, ziyaretin amacını, Kudüs davası hakkında daha fazla duyarlılık, maddi ve manevi destek olarak açıkladı.

“KUDÜS ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR”

Filistin’deki son durum hakkında bilgi veren BEYMÖD heyeti, “Buraya geliş amacımız Müslümanlarla tanışıp Filistin sorununu gündemleştirmektir. Özelde Filistin konusu olsa da esas hedefimiz ve çalışmalarımız ümmetin birliğine yöneliktir. Bu bağlamda tüm kurumları ziyaret etmeye çalışıyoruz. Konuyla ilgili ilmi kurslar düzenliyoruz. Son olarak İstanbul’da ‘Kudüs İçin Parlamenterler Birliği Toplantısı’ organize ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dâhil olmak üzere yaklaşık 600 siyasetçi katıldı. Çok verimli bir toplantı oldu. Filistin çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Gerçi tarih boyunca hep sıkıntılı geçti ancak şimdiler de çok daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız. İsrail Mısır yönetimiyle beraber Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu fikrini yerleştirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir ara Kudüs’ün üç kutsal dine ait olduğu fikrini savunur oldu. Sonraları bunu düzeltti ancak bu son derece yanlış. Kudüs Müslümanlarındır. Biliyorsunuz, Mescidi Aksa’nın altında İsrail’in sürdürdüğü bir kazı var. Bu kazıyla Hz. Süleyman Mabedi kalıntılarına ulaşarak sahiplenmek istiyorlar. Bunu takip etmek için muhafızlar-gözetleyiciler oluşturduk. Özellikle maddi sıkıntılarımız var. Eskiden az da olsa bazı ülkelerden maddi destek alıyorduk şimdi ise yok denecek kadar az yardım alabiliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin bakımı ve Mescidi Aksa’nın muhafızlığı için oluşturduğumuz birimler için ciddi maddi olanaklara ihtiyaç var.” Şeklinde konuştu.

BEYMÖD’ÜN AMACI, MİSYONU VE HEDEFİ

BEYMÖD’ün amacı, misyonu ve hedefi hakkında bilgi veren heyet, “Dünyanın farklı ülkelerinde örgütlenmelere gidiyoruz. Kadın, gençlik, basın örgütlenmesi gibi alan çalışmaları yürütüyoruz. BEYMÖD bu ve benzeri kurumların bir üst çatı kurumu olacak. BEYMÖD’un misyonu, İslam dünyasından Mescid-i Aksa ve Kudüs emanetini hakkıyla taşıyabilecek emanetçiler yetiştirmek. Filistin ve Kudüs davasını uzman kişiler tarafından islam aleminin farklı bölgelerine tanıtmak ve daha geniş bir alana yaymak. İslam Alemi ve Türkiye’de Çalışacak Beytülmakdis Uzmanları yetiştirmeyi, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa Konusunda uzmanlar yetiştirmeyi, Kudüs hakkında kurs ve seminerler düzenlemeyi, Filistin konusunda uluslararası öğrenciler arasında uzmanlar yetiştirme ve eğitim programları düzenlemeyi, Filistin Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili çeşitli dillerde eğitim müfradatları ve kaynaklar hazırlamayı hedefliyoruz. Kudüs davasını, Kudüs’ün ümmiliğini, bütün Müslümanların sorunu olduğunu anlatmak istiyoruz. İsteriz ki, Özgür-Der’den kardeşlerimiz de bunu yapsın. Kudüs’ü gündemleştirsin, uzmanlar yetiştirsin, mücadelemize omuz versin.” dedi.

BEYMÖD heyeti, devletler düzeyinde olan ilişkilerin halkalar düzeyinde bir ivme kazanmasında kurumlara önemli sorumluluklar düştüğünü, bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarıyla bir diyalog süreci başlattıklarını, Türkiye'de sivil alanda faaliyet gösteren dernek, vakıf ve benzeri organizasyonlarla görüşerek bilgi alışverişinde bulunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

“KUDÜS DAVASI BİZİM DAVAMIZDIR”

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi yöneticileri de ziyaretten ve Kudüs davası için ortaya konan gayretlerden memnuniyetlerini dile getirerek, "Biz Kudüs davasını kendi davamız, Mescid-i Aksa'yı kendi mabedimiz, Filistin halkını da kendi öz kardeşlerimiz olarak değerlendiriyoruz. Filistin davasına bu sorumluluk inancıyla sahip çıkıyor ve destekliyoruz. Bu amaçla elimizden geldikçe konferanslar, paneller, geceler ve çeşitli etkinliklerle Kudüs davasını sahiplendik, sahipleniyoruz. Yaptıklarımızın yeterli olmadığının bilincindeyiz. Kudüs davasını daha çok gündemleştirme, Filistin halkının acısını daha yakından hissetme, maddi ve manevi dayanışmamızı daha ileri taşımamız gerektiğinin bilincindeyiz. Kudüs davası bizim davamızdır. Biz böyle bakıyoruz. Kendimizden bir parça görüyoruz. Bunu şahitliğimizin bir gereği, Müslüman olmamızın doğal bir sonucu olarak yapıyoruz. Bundan sonra da dayanışmamızı göstereceğiz inşallah." Şeklinde konuştu.

Mescidi Aksa için mücadele veren önemli şahsiyetlerin resimlerinin olduğu tablonun Özgür-Der’e takdim edilmesi ardından ziyaret sona erdi.