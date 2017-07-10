Beyaz Toros’tan Siyah Transporter’a Bir Arpa Boyu Yol mu?

RIDVAN KAYA’nın yazısı:

15 Temmuz sonrası hortlayan adam kaçırma hadiseleri karşısında TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun çağrısına rağmen maalesef mesafe alınamıyor. Yakınlarının kaçırıldığından şikayet eden aileler çaresizlik içinde yetkililerden bir haber, bir açıklama beklerken, emniyet ve yargı adeta duvar sessizliğine bürünmüş halde!

Cemil Koçak Ankara’da ziraat mühendisi olarak görev yaptığı kamudan Eylül 2016’da FETÖ ile iltisaklı olma suçlamasıyla ihraç edilmiş bir isim. Hakkında herhangi bir soruşturma, arama kararı verilmemiş. Dolayısıyla kaçması, gizlenmesi söz konusu değil. Zaten gizlendiği, saklandığı bir ortamda değil, 15 Haziran tarihinde iftara yakın bir saatte yanında 8 yaşındaki çocuğu ile birlikte arabasıyla evine giderken kaçırılmış.

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