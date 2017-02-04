Beyaz Eşyada Yüzde 20’ye Kadar İndirim Bekleniyor

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kolbaşı, “Sektörde ÖTV yüzde 6,7. Firmalar da bunun üzerine 5 ila 12 puan arasında bir şey ilave etse, tüketicilere yansıyan fiyatlarda yüzde 15 ile 20 arasında bir indirim olabilir.” dedi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 30 Nisan’a kadar sıfıra çekilmesine ilişkin, “Sektörde ÖTV yüzde 6,7. Firmalar da bunun üzerine 5 ila 12 puan arasında bir şey ilave etse, tüketicilere yansıyan fiyatlarda yüzde 15 ila 20 arasında bir indirim olabilir.” dedi.

Murat Kolbaşı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı ve bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV’yi 30 Nisan’a kadar sıfıra çeken Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

“İndirimin Yılbaşında Başlamasını Talep Ettik”

Geçen eylül ayından beri bakanlıktan böyle bir talepleri olduğunu belirten Kolbaşı, kendilerinin bu indirimin yılbaşında başlamasını talep ettiklerini hatırlattı.

Sektördeki tüm oyuncuların alınan kararı çok olumlu karşıladığını ifade eden Kolbaşı, “Çünkü ciromuzun yüzde 30’dan fazlasını Anneler Günü’nden önce yaparız. Dolayısıyla kararın bu döneme denk geliyor olması, cironun artışı açısından da faydalı olacak.” diye konuştu.

Daha önce, 2009’da benzer bir indirimin yapıldığını hatırlatan Kolbaşı, o dönem yapılan indirimin satışlara pozitif yansıdığını ifade etti.

Küçük ev aletleri sektörünün her yıl ortalama yüzde 10-15’lik büyüme sağladığını kaydeden Kolbaşı, ekonomi yavaşlasa da sektörün kendi içinde iyi gittiğini, küçük ev aletlerinin cep telefonundan sonra büyümesini yukarı taşıyabilen ikinci sektör olduğunu vurguladı.

“Küçük Ev Aletleri Sektörünün Türkiye'deki Büyüklüğü 3 Milyar Lira”

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kolbaşı, sektörde ÖTV’nin yüzde 6,7 olduğunu belirterek, “Firmalar da bunun üzerine 5 ila 12 puan arasında bir şey ilave etse, tüketicilere yansıyan fiyatlarda yüzde 15 ila 20 arasında bir indirim olabilir.” dedi.

Firmaların bu indirimin yerine kampanyalar yaparak da sektöre ivme kazandırabileceğini ifade eden Kolbaşı, zaman zaman paket kampanyalar yaptıklarını, elektrik süpürgesi ile kettle’ı birlikte sattıklarını söyledi. Kolbaşı, sektörde bu kampanyalarda da bir ivme yakalanabileceğini ifade etti.

Küçük ev aletleri sektörünün Türkiye’deki büyüklüğünün 3 milyar lira, dünyada ise 70 milyar dolar olduğunu bildiren Kolbaşı, “Normalde küçük ev aletleri pazarının, 2017 yılında yüzde 10 ila 15 arasında büyümesini bekliyorduk. Bu indirimle birlikte normal büyümenin üzerine artı yüzde 5 ila 10 arası bir büyüme daha öngörüyorum.” şeklinde konuştu.