Beyaz Eşyada ÖTV Sıfırlandı, Birçok Üründe KDV Oranı Düştü
Damga Vergisi Kanunundaki Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, binde 9,48 olarak uygulanan resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak.
Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisi 30 Nisan'a kadar sıfır olarak uygulanacak.
Ağbal: Beyaz eşyada ÖTV'yi sıfırlıyoruz
AA Editör Masası'na konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal da "(Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi) 3 ay süreyle KDV oranını mobilyada yüzde 18'den 8'e düşürdük. Beyaz eşyada yüzde 6,7 ÖTV var. 3 ay süreyle beyaz eşyadaki ÖTV'yi sıfırlıyoruz. ÖTV 3 ay boyunca alınmayacak." dedi.
Mobilyada da KDV Nisan sonuna kadar yüzde 8 olacak
Döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalar ile plastik maddeden yapılan mobilyaların KDV'si 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak belirlendi.
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak ÖTV oranı da sıfır olarak saptandı.
İnşaat sektöründeki düzenleme
Buna göre, binde 9,48 olarak uygulanan resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak.
Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde de metrekare vergi değeri bin lira ile 2 bin lira arasındaki konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin liranın üzerindeki konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.
Bu yıl gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen Katma Değer Vergisinin 10 bin lirayı aşan kısmı, yılı içinde iade edilecek. Geçen yıl yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili bu yıl yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacak.
2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacak. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 lira ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 liradan fazla olan tutarlar ise 100 liranın en yakın katına yükseltilecek.
Öte yandan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde de değişiklik yapıldı.
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