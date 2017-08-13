“Beyaz Baretliler’e Saldıranları Bulup Cezalandıracağız”

Sivil savunma gönüllülerinden oluşan Beyaz Baretliler’e yönelik Suriye’nin İdlib kentinde geçtiğimiz gün gerçekleştirilen saldırıda 7 görevli hayatını kaybetmişti.

Islah Haber’de yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tahriru’ş-Şam, söz konusu saldırıyı kınadıklarını duyurdu.

Beyaz Baretliler’e gerekli korumayı sağlayabileceklerini belirten Tahriru’ş-Şam, saldırganların bir an önce yakalanması için mücadele edeceklerini ve sorumluları cezalandıracaklarını bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden görevliler için dün düzenlenen törene, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve direniş gruplarının temsilcileri de katıldı.