‘Beyaz Baretliler’den Dünyaya Doğu Guta Çağrısı

Suriye'nin çeşitli kentlerindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Beşşar Esed rejiminin 5 yıldır sürdürdüğü Doğu Guta kuşatmasının kaldırılması için dünyanın harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hama iline bağlı Kefr Zeyte ilçesinde sivil savunma ekipleri bir araya geldi.

Ekipler ellerindeki "5 yıldır dünya harekete geçmedi", "Rusya ve rejim çocukları öldürmekte ısrar ediyor", "Guta size çağrı yapıyor, cevap veren var mı?", "Guta'daki aç çocukları destekleyin" gibi pankartlarla uluslararası kamuoyundan kuşatmanın kaldırılması için harekete geçilmesini talep etti.

Başkent Şam'da Doğu Guta'ya bağlı Zamelka ilçesinde de sivil savunma ekipleri, rejim uçaklarının yerle bir ettiği enkaza dönmüş binalar önünde toplandı.

Slogan atmayan sivil savunma ekipleri, mesajlarını "Bu tür bir muhasara tüm savaş hukuklarına karşıdır", "Guta'nın aç çocuklarının inlemesini duyun", "5 yıldır kuşatılan Guta'nın sesini duyun", "Birleşmiş Milletler, uluslararası camia ve insani yardım örgütlerin Doğu Guta halkına yönelik ablukayı kaldırmasını talep ediyoruz" pankartlarıyla paylaştı.

Sivil savunma ekipleri, 21 Ekim'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 1 aylık Seher Difda bebeğin fotoğrafını da taşıdı.

İdlib'e bağlı Han Şeyhun ve Has beldelerinde de sivil savunma ekipleri Doğu Guta'daki 5 yıllık Esed kuşatmasına tepki gösterdi.

Ekipler, kuşatmayı, "Bu tür bir muhasara savaş suçudur ve uluslararası hukuka aykırıdır"", "Guta'nın hastaneleri, fabrikaları, çarşıları, yolları özellikle hedef alınıyor" yazılı pankartlarla protesto etti.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), 24 Ekim tarihli raporuna göre, başkent Şam’da Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde 5 yıldır uyguladığı kuşatma süresince en az 397 sivil açlık ve ilaç eksikliğinden yaşamını yitirdi.