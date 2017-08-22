Beyaz Baretliler Doğu Guta Kurbanlarını Unutmadı!

Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013’te direnişçilerin kontrolündeki Doğu Guta’da, bin 400’den fazla sivilin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısının 4. yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri devam ediyor.

Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma çalışanları, Doğu Guta’da kimyasal silah saldırısının en şiddetli şekilde hissedildiği Zemelke beldesinde en çok can kaybının yaşandığı sokakta toplanarak katliamın kurbanlarını andı.

Sivil savunma çalışanları, ellerindeki pankart ve dövizlerle, sorumluların hâlâ serbest olmasını da protesto ederek katliamı unutmadıklarını söyledi.

“Bir Gecede Hepsi Sessizce Can Verdi”

Sivil savunma sözcüsü Mahmut Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 4. yılını dolduran kimyasal silah saldırısına dikkat çekmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Serrac, Esed rejiminin Doğu Guta’ya düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin, “21 Ağustos 2013’te bin 400’den fazla sivil yaşamını yitirdi. Bir gecede Doğu Guta’da çok sayıda yer hedef alındı. Bir gecede hepsi sessizce can verdi.” ifadelerini kullandı.

“Mazlum Halkın Yanındayız”

Serrac, sivil savunmanın Doğu Guta’daki varlığı ve çalışmalarına ilişkin, “İnsanlara yardım eli uzatmak için burada bulunuyoruz. Mazlum halkın yanındayız. Sivil savunma olarak rejimin saldırılarında enkaz altında kalanları kurtarıyoruz, onları hastanelere taşıyoruz.” dedi.

Protesto, rejimin yerle bir ettiği binaların enkazı üzerinde beyaz güvercin uçurulmasıyla sona erdi.