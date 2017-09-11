Beşşar’ın Fahri Savunucuları, BM Raporuna Ne Diyecekler?

HAKSÖZ-HABER

Nisan ayında Han Şeyhun’da Esed ordusunun kimyasal silahlarla yaptığı katliam dünyada büyük yankı uyandırırken, Esed sözcülüğüne soyunmuş çevrelerce anında reddedilmiş ve türlü teorilerle iddiaların doğru olamayacağı iddia edilmişti. Öne sürdükleri temel argüman, Beşşar’ın zaten savaşı kazanma sürecinde olduğu, dolayısıyla böyle bir şeye tevessül etmesinin mantıklı olamayacağı idi.

Bu teze dört elle sarılanlardan biri de ünlü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh idi. Yazısında Esed’in kimyasal silah kullanmış olamayacağını söylüyor ve olsa olsa Esed’in attığı füzelerin muhaliflerin silah depolarını vurmuş ve bunun kimyasal gazların yayılmasına yol açmış olabileceğini ileri sürüyordu.

Seymour Hersh gibi ödüllü bir gazetecinin dahi rejimin işlediği savaş suçları karşısında takındığı bu aymazca tutum Suriye’de yaşanan vahşet karşısında dünyanın umursamazlığını ve çarpık yaklaşımını ortaya koyan somut bir örnek. Ne yazık ki, bunca delile, her şeyin ortada olmasına rağmen bu katil rejimi arkalama tavrı azalmak şöyle dursun artarak sürmekte.