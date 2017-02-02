Beşşar’ın Canileri Aleyhinde İspanya’da Dava Açıldı!

Beşşar’ın 9 adamı hakkında, Suriye asıllı İspanyol vatandaşı bir kadının 2013 yılında Şam’da işkenceyle öldürülen kardeşinin ölümünden ötürü Madrid’de dava açıldı!

Suriye asıllı bir kadının 2013 yılında kardeşinin işkenceyle öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Suriyeli yetkililer aleyhinde İspanya mahkemesine yaptığı başvuru kabul edildi. Beşşar rejiminin 9 görevlisinin suçlandığı dava ile ilgili oluşturulan 95 sayfalık iddianame devlet terörizmi ithamı üzerine oturmakta.

İspanya mahkemesi ne davacı kadının, ne de Suriye’de üst düzey görevlerde bulunan 9 kişinin isimlerini açıklamazken, sadece davacı hakkında Bayan AH rumuzunu kullandı. İspanya yasaları davacının vatandaşlığından ötürü dava açma hakkı bulunduğuna hükmetti. İspanya’da daha önce de Soğuk Savaş döneminde bazı Latin Amerika ülkelerinin yetkilileri hakkında davalar açılmıştı.

Almudena Bernabeu adlı davacı avukatı Suriye’de Beşşar Esed rejiminin sistematik biçimde insan hakları ihlalleri yaptığını, binlerce tutuklunun işkenceye uğratıldığının ve öldürüldüğünün belgelendiğini açıkladı. Sezar kod adlı eski bir rejim görevlisinin çektiği 55 bin karelik işkence fotoğrafları bu durun en önemli belgesini oluşturmakta. Davayı açan kadın da zaten kardeşinin durumunu bu fotoğraflardan öğrenmiş.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi içlerinde 111 çocuğun bulunduğu 14.638 kişinin işkenceyle öldürüldüğünü belgelemiş durumda. Ekim ayında BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Esed rejiminin 300 bin insanın ölümünden sorumlu olduğunu ifade etmişti.

Aslında çoktan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesine çıkması gereken Beşşar Esed hakkında BM Genel Kurulunda Rusya’nın kendisine verdiği destek yüzünden herhangi bir yargılama gündeme gelemiyor.

Kaynak: Middleeasteye.net

Haksöz-Haber İçin Çev.: Hasan Soylu