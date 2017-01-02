Beşşar Esed’in Tapu Oyunu!

Beşşar Esed’in İran destekli militanlara tapu dağıttığı öğrenildi. Bu durumun önüne geçmek için harekete geçen Bayır Bucak Türkmenleri Derneği de yanlarında tapularını getiren Suriyelilerin belgelerini kayıt altına almaya başladı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Beşşar Esed’in Suriye’de kendisi için savaşan İran destekli militanlara ve Hizbullah isimli örgütün militanlarına tapu dağıttığı ortaya çıktı. Halkın evlerinin ve arsalarının tapularını dağıtan Esed’in İran destekli militanlara ve Hizbullah isimli örgütün militanlarına vatandaşlık verdiği de iddia ediliyor.

Kayıt Altına Alınıyor

Suriye’de Türkmenler ve Kürtler azınlık olarak kabul edildiği için mal varlıklarını kayıt altına aldıramıyor ve tapu sahibi olamıyordu. Bayır Bucak Türkmenleri Derneği de, Suriyelilerin uluslararası platformda kendi yerleriyle ilgili hak sahibi olabilmeleri için bir çalışma başlattı. Derneğe beyanda bulunan Suriyelilerin tapuları varsa örnekleri alınıyor. Mal varlığının belgesi bulunmayanlar için ise farklı bir formül uygulanıyor ve kişinin beyan ettiği mahalle ya da köydeki iki muhtar ve iki şahit önünde mal varlığını söyleyerek kayıt altına alınıyor. Dernek İstanbul, Ankara başta olmak üzere Suriyelilerin bulunduğu şehirlerde çalışmalarına başladı.

Kitap Hâline Gelecek

Türkiye’ye geldiği bilinen 160 bin Türkmen’den 100 binine ulaşıldı. Bu 100 bin Türkmenin en az 90 ila 120 metrekare arasında bir evi, ortalama olarak da 15 dönümlük arsası bulunuyor. Bu belgelerle Türkmenlerin mal varlıkarı kayıt altına alınacak ve uluslararası arenada kanıt olarak kullanılacak. Dernek ayrıca bu mal varlıklarının fotokopilerini kitap hâline getirmeye hazırlanıyor.

Kıbrıs’taki Rumlar Kendilerini Böyle Savunuyorlardı

Hatay’ın eski valisi olan Ankara Valisi Ercan Topaç’ın Suriyeli mültecilere “Tapularınız getirin.” uyarısında bulunduğu öğrenildi. Projeyi 2015 yılında başlattıklarını söyleyen Vali Topaç, “Kıbrıs’a gittiğimde Rumların tapularını ellerinde tuttuğunu duydum. Şimdi de uluslararası mahkemelerde bu belgeleri kullanıyorlar. Bunu duyunca Hatay Valisi iken Bayır Bucak Türkmenleri Derneği’ne bu projeyi başlatması için destek verdik.” diye konuştu.