Beşşar Esed Öldü İddiası Sosyal Medyada En Konuşulan Konu Oldu
Suriye’de yüzbinlerin katili Beşşar Esad'ın hayatını kaybettiği iddiaları yalanlanırken, rejim yanlıları ile muhalifler arasında sert tartışmalar yaşandı.
Sosyal medyada rejim muhalifi bazı hesaplar tarafından Beşar Esed'in öldüğü iddiaları paylaşıldı. Kısa sürede binlerce hesap tarafından paylaşılan haberde, Esed'in rahatsızlandığı, felç geçirdiği iddia edildi. Bazı hesaplar ise Esed'in öldüğü iddia edildi.
İddialar rejim muhalifi hesaplar tarafından da paylaşınca sosyal medya karıştı. Bugüne kadar bir kaç kez aynı haberi paylaşan bir muhalif grup ise Beşar Esed’e yönelik suikast düzenlendiği ve saldırıda öldüğünü ileri sürdü. Esad'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar doğrulanmazken, Al Arabiya sitesi de benzer iddiaları gündeme getirdi.
Fransa'da Le Point, iddiaları bir adım ileri götürerek Esed'in koruması tarafından başından vurulduğunu ileri sürdü.
Lübnanlı gazeteci el-Mustaqbal, "güvenilir kaynaklara", dayandığını söylediği haberinde Esed'in Şam'da bir sağlık merkezinde tedavi altında olduğunu yazdı.
Suudi gazete Okaz ise Esed'in, beyin tümörü nedeniyle hastaneye yattığı ve Rus- Suriyeli bir sağlık ekibinin kontrolünde tedavi edildiğini ileri sürdü.
Sosyal medyada Rus ordusunun Şam'ı kuşattığı, Mahir Esed'in yönetime el koyduğu iddiları dolaşıyor.
Şu ana kadar net olan tek bilgi, Esed'in hastanede tedavi edildiği...
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