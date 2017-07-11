Beşinci Senesine Yaklaşan 'Cobar Direnişi'

Suriye rejiminin Hava İstihbarat Merkezi ve Abbasiyyin meydanına bir kilometreden daha az bir mesafede bulunan Cobar mahallesi, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı mahallelerden muhaliflerin elinde kalan son bölgedir.



Berze ve Kabun beldelerinin düşmesinin ardından, muhaliflerin başkente yönelik düzenleyeceği olası bir operasyonda kilit rol üstlenecek olan Cobar mahallesi, 2013 yılının başında halk tarafından Suriye rejiminden alındı.

Başkent Şam'a bağlı Cobar mahallesinin konumu:

Rejim, Cobar'ı alabilmek için çok uğraştı

2013 yılı başında bölge halkından oluşan muhaliflerin kontrolüne geçen Cobar mahallesine, Esed rejimi güçleri ve müttefikleri tarafından çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlenmesine rağmen kent muhaliflerden geri alınamadı. Cobar mahallesi, başkent Şam'a düzenlenebilecek bir operasyonun kapısı olarak görüldüğünden büyük stratejik öneme sahip. Bu önemin farkında olan Esed rejimi ve müttefikleri halen kenti muhaliflerden geri alabilmek için planlar yapmakta ve saldırılar düzenlemektedirler.





Muhaliflerin kontrolündeki bir bölgeden görüntülenen başkent Şam'daki Emevi Camii

Rejimin aşamadığı tünel ve hendekler

Rejim ve müttefiklerinin sayısız saldıırı düzenlemesine rağmen Cobar mahallesini halen geri alamamış olmasının bir sebebi olarak da bölgede muhalifler tarafından oluşturulmuş tünel ve hendekler gösteriliyor. Yerel kaynakların aktardığına göre, bu tünellerin bazıları içinde bir arabanın dahi gidebileceği büyüklükte.

Cobar mahallesindeki muhaliflerin 2014 yılı ortasında yayınladığı bir videoda mahallenin altındaki tünel hatları ile ilgili bilgiler verilmişti:









Bölgede yaşanan son gelişmeler

Qasioun haber ajansı, Cobar mahallesi ile ilgili son gelişmelere ait rakamları yayınladı.



Ajansın yayınladığı infografikte, yakın zamanda mahalleye yönelik gerçekleştirilmiş saldırılara ait veriler yer alıyor.

Yayınlanan infografik:





Mahallenin 2013 yılı başında muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Esed rejimi ve müttefikleri bölgeye yönelik en az 16 kara saldırısı düzenledi.

Son dönemde rejim ve müttefiklerinin Cobar mahallesine düzenlediği saldırılar:

- Rejim ve Rusya'ya ait savaş uçakları bölgeye en az 350 hava saldırısı gerçekleştirdi

- Muhaliflerin kontrolündeki mahalleye yönelik 120 karadan karaya füze saldırısı yapıldı

- 100'lerce havan saldırısı düzenlendi

- 2 klor gazlı saldırı düzenlendi bu saldırılarda 30 kişi gazdan etkilendi/zehirlendi

Son dönemde rejim ve müttefiklerinin Cobar mahallesine düzenlediği saldırılarda verdiği kayıplar:

- Rejim ve müttefiklerince mahalleye gerçekleştirilen 8 taarruz geri püskürtüldü

- Rejim güçleri ve müttefiklerinden 10'larca kişi öldürüldü

- Rejime ait 6 tank ve 1 taşınabilir köprü imha edildi



Bölgenin stratejik önemi sebebiyle rejim ve müttefikleri Cobar mahallesi ve komşusu olan Ayn Terme mahallelerine çok sayıda hava ve kara bombardımanları düzenliyor.



Düzenlenen bombardımanların gelişigüzel olarak yapıldığı, bir hedef gözetilmediği bilgisi de yerel kaynaklar tarafından aktarılıyor.

Yakın bir zamanda Ayn Terme mahallesine düzenlenen hava saldırılarına ait bir görüntü:

Başkent Şam'ın doğusundaki Ayn Terma mahallesine düzenlenen hava saldırılarında. #Suriye pic.twitter.com/mdlLHR1RjZ — Halid Abdurrahman (@hldabdurrahman) 11 Temmuz 2017



Bölge halkından oluşan muhaliflerin güçlü direnişi sebebiyle Cobar mahallesi halen rejim kontrolüne geçmiş değil. Ancak rejimin mahalleyi tam bir kuşatma altına almak için girişimlerde bulunduğuna işaret ediliyor.



Kaynak: Mepa News