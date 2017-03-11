Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?

İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.

Abdulhakim Beyazyüz’ün yorumu:

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla Allah’a hamd, resulüne selam olsun. Bu yazımızda beşer başlığını açmaya devam edeceğiz inşallah. Bu çerçevede beşer ile ilgili zihne gelen bazı soruların cevabını bulmaya çalışalım.

Beşer ile insan kavramları eş anlamlı ise, Kur’an’da neden iki ayrı kullanıma yer verilmiştir?

Kur’an’da birçok kavram eş anlamlı olmalarına rağmen, farklı kelimelerle ifade edilmişlerdir. Örneğin; Allaha iman edip, ahirette kurtulacak şahsiyetleri tanımlamak için, mümin, müslim, müslih, muttaki, muvvahid, muhsin vb. kavramlar kullanılmıştır. Bütün bu kelime ve kavramlar, kurtulan kişileri ifade etmede birleşirler. Ancak bahsi geçen kelime ve kavramların her biri nüanslarla birbirinden ayrılır. Mümin inanmayı, Müslim teslimiyeti, müslih ıslah edici olmayı, muttaki sorumluluğunun farkında olmayı, muvvahid Allah’ı birlemeyi, muhsin iyiliği yaşam tarzı haline getirmeyi nüans düzeyinde öne çıkarır. Bu kâfir kavramı için de geçerlidir. Nitekim kafir kavramı, müfsit, fasık, zalim, cahil, müşrik vb. bir çok değişik kelime ve kavramla ifade edilmektedir.

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