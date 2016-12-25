Berlin’den “Halep İçin Sivil Yürüyüş”

“Halep İçin Sivil Yürüyüş” hareketi, Suriye’deki bombardımanların son bulması, sivillere insânî yardım ulaştırılması için Berlin’den Halep’e yürüyüş gerçekleştirecek.

Suriye’de bombardımanların son bulmasını ve sivillere insânî yardım ulaştırılmasını talep eden “Halep İçin Sivil Yürüyüş” hareketi, 26 Aralık Pazartesi günü Berlin’den yola çıkıyor.

“Herkesi Dâvet Ediyoruz”

AA’da yer alan habere göre, harekete öncülük edenlerden, Polonyalı gazeteci ve blog yazarı Anna Alboth, Suriye’deki insânî trajedinin son bulmasını istediklerini vurgulayarak “Yürüyüşümüze herkesi dâvet etmek istiyorum. Farklı siyâsî görüşlerden, farklı dinlerden olsalar da, farklı deneyimlere sahip olsalar da, onlarla beraber bu yürüyüşü gerçekleştirmek, birbirimizi daha iyi tanımak istiyoruz.” dedi.

Pazartesi günü sabah saatlerinde, Berlin’de çok sayıda Suriyeli mültecinin kaldığı Tempelhof’tan yola çıkacaklarını anlatan Alboth, “Berlin’den yola çıkacağımız gün yaklaşık üç bin kişinin bize katılmasını umut ediyoruz. Berlin’den çok sayıda kişinin bize desteklerini göstermek, bize başarı dilemek için orada olacağını biliyoruz. Çok sayıda kişi de sembolik olarak sâdece ilk günkü yürüyüşe katılacak.” diye konuştu.

“Avrupalı Siyâsetçileri Harekete Geçirmek İstiyoruz”

Sıradan Avrupa vatandaşları olarak, Suriye’de yaşananlara daha fazla sessiz kalmak istemediklerini, Avrupalı siyâsetçileri harekete geçirmek istediklerini belirten Alboth, Halep’te yaşananların ardından bu yürüyüşe karar verdiklerini ancak yalnız Halep için değil, Suriye’de abluka altındaki tüm şehirlerde hayatta kalma mücadelesi veren siviller için yürüyeceklerini vurguladı.

Alboth, Almanya’dan başlayacakları yürüyüşlerinde sırasıyla Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve ardından Türkiye’ye gideceklerini, buradan da Halep’e ulaşmayı hedeflediklerini belirterek yol boyunca gittikleri şehirlerde düzenleyecekleri etkinliklerle Suriye’de yaşananlara dikkat çekeceklerini söyledi.

Siyâsetçilere Çağrı

Polonyalı aktivist, kış koşullarında zorlu bir yürüyüş gerçekleştireceklerini ancak kararlı olduklarını vurgulayarak “Bizlerin bir şeyleri değiştiremeyeceği düşüncesine katılmıyorum. İnsanlar kararlı olursa, bir şeyleri değiştirebilirler. Politikacılara, bizim bu konuya ilgili olduğumuzu göstermezsek, onlar da hiçbir şey yapmayacaklardır. Çünkü burada bir çıkar görmeyeceklerdir. Ancak biz şimdi harekete geçer, Halep’e yürümeye başlarsak, siyâsetçiler de seçmenlerin bu konuya önem verdiğini göreceklerdir. Bu şekilde onları karar almaya zorlayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Berlin’den başlatacakları yürüyüşe yalnızca Avrupa’dan değil, ABD’den de gelecek gönüllüler olduğunu, Türkiye’den kendilerine ulaşan çok sayıda kişinin yürüyüşe katılacağını söylediğini, bunun kendisine güç verdiğini anlatan Alboth, “Bize destek olmak isteyenlerden, yürüyüşlerimize katılmalarını bekliyoruz. Bize verebilecekleri en büyük destek, birkaç saatliğine bile olsa bu yürüyüşlerimize katılmaları. İkinci olarak, bu yürüyüşü yakın çevrelerine anlatmalarını istiyoruz. Suriye’deki durumu, Suriye’de sivillerin içinde bulunduğu durumu aktarmalarını, farkındalık oluşturmaya katkıda bulunmalarını bekliyoruz. İnanıyorum ki bizler Suriye’ye ne kadar daha fazla ilgi gösterirsek, orada daha az kötü şeyler yaşanacak.” diye konuştu.

Beyaz Bayraklarla Yürüyecekler

Yürüyüşün arkasında herhangi bir siyâsî parti ya da grubun bulunmadığının, herkesin katılımına açık olduğunun altını çizen Alboth, yürüyüş sırasında sâdece beyaz bayrak taşıyacaklarını, farklı bayrak ya da flamalara izin verilmeyeceğini kaydetti.

İhtiyaç duydukları teknik ekipman, konaklama, tıbbî destek gibi konularda kendilerine destek vermek isteyenlere teşekkür eden Polonyalı aktivist, katkıda bulunmak isteyenlerin kendilerine Facebook’ta açtıkları @CivilMarchForAleppo hesabı üzerinden ulaşabileceklerini aktardı.

26 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde Berlin’de, eski Tempelhof havalimanının bulunduğu alan yakınında toplanacak olan aktivistler, burada yapılacak konuşmaların ardından yürüyüşlerine başlayacak.

Günde yaklaşık 20-25 kilometre yürümeyi hedefleyen aktivistler, yol boyunca konaklayacakları şehirlerde düzenleyecekleri etkinliklerle de Suriye’deki duruma dikkat çekmeyi hedefliyor. Gönüllüler, yaklaşık dört ay sürecek yürüyüş sonunda Halep’e ulaşmayı amaçlıyor.