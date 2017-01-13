Benzin ve Motorine Dolar Zammı

»Ana Sayfa»Ekonomi
13.01.2017 14:57
Benzin ve Motorine Dolar Zammı
Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere litre başına benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı.

Ankara'da litresi ortalama 5,29 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,24 liradan 5,39 liraya, İzmir'de 5,26 liradan 5,41 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İstanbul'da 4,56 liradan 4,69 liraya, İzmir'de 4,58 liradan 4,71 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri en son 10 Ocak Salı günü benzinin litresine 7 kuruş zam yapmıştı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Volkswagen, ABD İle 4,3 Milyar Dolara Anlaştı11 Ocak 2017 Çarşamba 02:52
  • TC Merkez Bankası'ndan Dolara Müdahale10 Ocak 2017 Salı 20:55
  • “Enerjide 10 Yılda 65 Milyar Lira Tasarruf Etmek Mümkün”10 Ocak 2017 Salı 14:18
  • Euro 4 Lirayı Aştı10 Ocak 2017 Salı 10:48
  • Dolar/TL Rekorunu 3,7387'ye Taşıdı09 Ocak 2017 Pazartesi 19:14
  • Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!09 Ocak 2017 Pazartesi 13:08
  • Memuriyette Devam Performansa Bağlanıyor08 Ocak 2017 Pazar 09:20
  • Albayrak: ABD Merkezli Siber Atak Oldu06 Ocak 2017 Cuma 14:51
  • Esnafa ‘Sicil Affı’ Geliyor05 Ocak 2017 Perşembe 10:52
  • THY'den Kimse İşini Kaybetmeyecek Sözü04 Ocak 2017 Çarşamba 23:34
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim