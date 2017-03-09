Belgeleri Wikileaks'e Kim Sızdırdı?

WikiLeaks, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ile ilgili çok sayıda belgeyi ifşa etti. 'En geniş hacimli ifşa' olaran nitelediği belgelerde CIA'in yöntemleriyle ilgili bilgiler yer alırken, belgelerin WikiLeaks'e nasıl sızdırıldığı tartışma konusu.

Gizli belgeleri sızdırmasıyla bilinen WikiLeaks'in son kurbanı Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA oldu. CIA belgelerinin kim tarafından WikiLeaks'e sızdırıldığı ise muamma. Belgelerin Rusya tarafından hack'lenmediği ve CIA çalışanları tarafından WikiLeaks'e ulaştırıldığı ileri sürülüyor.

NTV'de yer alan habere göre, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'ın sızdırılan belgelerini yayınlayan WikiLeaks belgelerin kendisine nasıl ulaştırıldığı konusunda açıklama yapmadı. WikiLeaks ulaştırılan belgelerin sadece yüzde 1'lik kısmını yayınladığını yüzde 99'unun ise beklediğini duyurdu.

ABD basınında ise WikiLeaks'in belgeleri nasıl elde ettiği tartışması sürüyor. International Business Times'ta yer alan bir habere göre, gizli belgelerin WikiLeaks'e CIA ile ters düşen çalışanlar tarafından ulaştırıldığı iddia edildi.

Haberde, ismini açıklamak istemeyen iki ABD'li yetkili, 2016 yılından bu yana CIA içerisinde güvenlik gediği yaşandığını ileri sürdü.

WikiLeaks'in yayınladığı "Vault 7" dökümanlarının sızdırılma biçiminin 2013 ile 2016 yıllarında hack'lenen belgelerle benzerlikler oluşturduğu da iddia edildi.

WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange, İsveç'e iade kararının ardından 19 Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşıyor.

CIA'den açıklama: ABD'yi tehlikeye attı, düşmanlara koz verdi

WikiLeaks'in yayınladığı belgelerle ilgili sessizliğini bozan CIA ise sözcüsü Heather Horniak aracılığıyla açıklama yaptı.

WikiLeaks'e sızdırılan belgelerin orjinalliği konusunda bilgi vermeyen sözcü Horniak, "WikiLeaks belgeleri ABD'lileri tehlikeye attı ve hasımların eline koz verdi" dedi.

Sözcü Horniak, "Bu gibi faaliyetler sadece Amerikalı görevliler ve faaliyetlerini tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda hasımlarımızı da ABD'ye zarar verebilecek imkânlarla donatıyor" dedi.

Snowden: Belgeler gerçek

2013 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın dinleme ve gözleme faaliyetlerini dışarıya sızdıran CIA eski çalışanı Edward Snowden ise Wikileaks'e sızdırılan yeni gizli belgelerin gerçek olduğunu söyledi.

WikiLeaks'e sızdırılan belgelerle ilgili bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "Bu belgelerin orijinal olup olmadığını teyit edemem, ancak biliyorsunuz bunların hepsi önceki yönetim (Barack Obama) döneminde oldu" dedi.

WikiLeaks'in son sızıntıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı da öfkelendirdiği belirtiliyor. "Bu sızıntılar ülkemizin, güvenliğimizin ve huzurumuzun altını oyuyor" diyen Spicer, ortaya dökülen bilgi ve belgelerin ABD ulusal istihbarat ve ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendirebilecek hassas unsurlar olduğuna dikkat çekti.

WikiLeaks Trump'ı da kızdırdı

WikiLeaks, Trump'ın seçim dönemindeki rakibi Hillary Clinton ve Demokrat Parti ile ilgili belgeleri yayınladığında Donald Trump destek vermişti. Ancak WikiLeaks'in son faaliyetiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı da kızdırdığı belirtiliyor.

"Sızıntı" alarmı

Trump yönetiminin gizli belge ve konuşmaların basına sızmasını engellemek için Beyaz Saray'daki bazı çalışanların cep telefonlarına el koydukları da iddia ediliyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in çalışanlarıyla yaptığı ilk toplantıda "sızıntı" uyarısında bulunduğu ifade ediliyor. Mnuchin'i çalışanları uyararak, "Gizli bilgi ve belgelerin basına sızdırılmasına müsamaha gösterilmeyecektir" dediği ifade edildi.

Belgelerde neler var?

CIA ile anlaşmazlığa düşen çalışanların belgeleri sızdırdığı iddia ediliyor. CIA'ın ABD'deki merkezinden sızdırılan ve teşkilatın siber casusluk faaliyetleri hakkındaki bilgileri içeren 8 bin 761 belge şu ana kadar WikiLeaks tarafından yayınlandı.

Wikileaks, CIA'ın Almanya'nın Frankfurt Konsolosluğu'nda görevli hackerler aracılığıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki haberleşme bilgilerine ulaştığını iddia ediyor.

Yeni 'big brother': Akıllı televizyonlar

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'ın akıllı telefon, bilgisayar ve mikrofonlu televizyonların şifresini kırarak kullanıcıları dinlediği belirtiliyor. Akıllı televizyonların kapalı konumda bile izleme ve dinleme faaliyeti yürüttüğü ileri sürülüyor.

Kaynak: Yeni Şafak