Belgeleri Wikileaks'e Kim Sızdırdı?
Gizli belgeleri sızdırmasıyla bilinen WikiLeaks'in son kurbanı Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA oldu. CIA belgelerinin kim tarafından WikiLeaks'e sızdırıldığı ise muamma. Belgelerin Rusya tarafından hack'lenmediği ve CIA çalışanları tarafından WikiLeaks'e ulaştırıldığı ileri sürülüyor.
NTV'de yer alan habere göre, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'ın sızdırılan belgelerini yayınlayan WikiLeaks belgelerin kendisine nasıl ulaştırıldığı konusunda açıklama yapmadı. WikiLeaks ulaştırılan belgelerin sadece yüzde 1'lik kısmını yayınladığını yüzde 99'unun ise beklediğini duyurdu.
ABD basınında ise WikiLeaks'in belgeleri nasıl elde ettiği tartışması sürüyor. International Business Times'ta yer alan bir habere göre, gizli belgelerin WikiLeaks'e CIA ile ters düşen çalışanlar tarafından ulaştırıldığı iddia edildi.
Haberde, ismini açıklamak istemeyen iki ABD'li yetkili, 2016 yılından bu yana CIA içerisinde güvenlik gediği yaşandığını ileri sürdü.
WikiLeaks'in yayınladığı "Vault 7" dökümanlarının sızdırılma biçiminin 2013 ile 2016 yıllarında hack'lenen belgelerle benzerlikler oluşturduğu da iddia edildi.
WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange, İsveç'e iade kararının ardından 19 Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşıyor.
CIA'den açıklama: ABD'yi tehlikeye attı, düşmanlara koz verdi
WikiLeaks'in yayınladığı belgelerle ilgili sessizliğini bozan CIA ise sözcüsü Heather Horniak aracılığıyla açıklama yaptı.
WikiLeaks'e sızdırılan belgelerin orjinalliği konusunda bilgi vermeyen sözcü Horniak, "WikiLeaks belgeleri ABD'lileri tehlikeye attı ve hasımların eline koz verdi" dedi.
Sözcü Horniak, "Bu gibi faaliyetler sadece Amerikalı görevliler ve faaliyetlerini tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda hasımlarımızı da ABD'ye zarar verebilecek imkânlarla donatıyor" dedi.
Snowden: Belgeler gerçek
2013 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın dinleme ve gözleme faaliyetlerini dışarıya sızdıran CIA eski çalışanı Edward Snowden ise Wikileaks'e sızdırılan yeni gizli belgelerin gerçek olduğunu söyledi.
WikiLeaks'e sızdırılan belgelerle ilgili bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "Bu belgelerin orijinal olup olmadığını teyit edemem, ancak biliyorsunuz bunların hepsi önceki yönetim (Barack Obama) döneminde oldu" dedi.
WikiLeaks'in son sızıntıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı da öfkelendirdiği belirtiliyor. "Bu sızıntılar ülkemizin, güvenliğimizin ve huzurumuzun altını oyuyor" diyen Spicer, ortaya dökülen bilgi ve belgelerin ABD ulusal istihbarat ve ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendirebilecek hassas unsurlar olduğuna dikkat çekti.
WikiLeaks Trump'ı da kızdırdı
WikiLeaks, Trump'ın seçim dönemindeki rakibi Hillary Clinton ve Demokrat Parti ile ilgili belgeleri yayınladığında Donald Trump destek vermişti. Ancak WikiLeaks'in son faaliyetiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı da kızdırdığı belirtiliyor.
"Sızıntı" alarmı
Trump yönetiminin gizli belge ve konuşmaların basına sızmasını engellemek için Beyaz Saray'daki bazı çalışanların cep telefonlarına el koydukları da iddia ediliyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in çalışanlarıyla yaptığı ilk toplantıda "sızıntı" uyarısında bulunduğu ifade ediliyor. Mnuchin'i çalışanları uyararak, "Gizli bilgi ve belgelerin basına sızdırılmasına müsamaha gösterilmeyecektir" dediği ifade edildi.
Belgelerde neler var?
CIA ile anlaşmazlığa düşen çalışanların belgeleri sızdırdığı iddia ediliyor. CIA'ın ABD'deki merkezinden sızdırılan ve teşkilatın siber casusluk faaliyetleri hakkındaki bilgileri içeren 8 bin 761 belge şu ana kadar WikiLeaks tarafından yayınlandı.
Wikileaks, CIA'ın Almanya'nın Frankfurt Konsolosluğu'nda görevli hackerler aracılığıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki haberleşme bilgilerine ulaştığını iddia ediyor.
Yeni 'big brother': Akıllı televizyonlar
Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'ın akıllı telefon, bilgisayar ve mikrofonlu televizyonların şifresini kırarak kullanıcıları dinlediği belirtiliyor. Akıllı televizyonların kapalı konumda bile izleme ve dinleme faaliyeti yürüttüğü ileri sürülüyor.
Kaynak: Yeni Şafak
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- 28 Şubat’ın Zorbaları Müfettiş mi Oluyor?
- Kifayetsizlikle Yoğrulmuş İhtiras, Siyaseti, Bürokrasiyi, Medyayı Zehirliyor
- Ya 'Hayır' Çıkarsa?
- Tahriru’ş- Şam ile Ahraru’ş-Şam Arasında Yeniden Barış Sağladı
- Türkiye Baharı da OHAL’de Geçirecek!
- Türkiye'den Almanya'ya Karşı İlk Hamle
- Kılıçdaroğlu’nun Dili Sürçmüş!
- “Modernite ve Gelenek Arasında Kadın”
- AK Parti’nin Yeni Tezi Ne Olacak?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayladığı 19 Kanun Yürürlüğe Girdi
- Adalet Bakanı Bozdağ Sözcü Gazetesini Yalanladı!
- PYD/PKK Kötü de Esed İyi mi?
- 28 Şubat’ın Zorbaları Müfettiş mi Oluyor?
- Tahriru’ş- Şam ile Ahraru’ş-Şam Arasında Yeniden Barış Sağladı
- Kılıçdaroğlu’nun Dili Sürçmüş!
- Ya 'Hayır' Çıkarsa?
- İsrail Parlamentosundaki Arap Vekil Ezanı Yasaklayan Taslağı Yırttı
- Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk
- Direnişçiler Esed Güçlerine Ait Bir Karargâhı Havaya Uçurdu!
- “Babamın Ölümüyle İlgili Bazı Belirsizlikler Var”
- Şam’ı Özgürleştirme Heyeti Halep Havaalanı’nı Vurdu!
- ‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!
- Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!
- İslâm İşbirliği Teşkilatı’ndan Somali’ye Yardım Çağrısı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim