Belediye Başkanına Yönelik Saldırıda Kadın Öğretmen Öldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının hedef alındığı silahlı saldırıda Aybüke Yalçın isimli kadın öğretmen hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın bulunmadığı sırada aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının PKK’lılarca gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Saldırıda seken kurşunlar, olay yerinden geçen Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki kadın müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın bulunduğu araca isabet etti.

Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"ARACIMA 10-15 MERMİ İSABET ETMİŞ"

Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, yaptığı açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında başkanlık makamına gittiği sırada özel aracına yönelik PKK'lılarca silahlı saldırı düzenlendiğini öğrendiğini, saldırının kendisine yönelik olduğunu söyledi.

Avukat yeğeni Muhammed Işık'ın, kendi özel aracını kullandığını belirten Işık, makamda işbaşı yaptıktan sonra özel aracına saldırı yapıldığı bilgisi geldiğini bildirdi.

Evinin çıkışında yaklaşık 20 metre mesafede aracının silahla tarandığını öğrendiğini, saldırı sırasında öğretmenlerin de yer aldığı aracın da kurşunların hedefi olduğunu kaydeden Işık, şöyle devam etti:

"Maalesef bir öğretmenimizi kaybettik, 2 öğretmen de yaralandı. Aracıma 10-15 mermi isabet etmiş. Aracı yeğenim kullanıyordu. Allah korumuş onu, yara almadan kurtuldu. Ancak aynı araç Bekirhan beldesindeki askeri noktasında bombalı bir saldırıda bulunuyor. Olay yerinde teröristin biri ölüyor, diğer ikisinin ise olay yerinden kaçtığı söyleniyor."

"BU BİR VAHŞETTİR"

Kendisine yönelik saldırı olabileceği yönünde bilgiler aldığını vurgulayan Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Olay evimin çıkışında oldu hedeflerinde benim olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yaklaşık bir hafta önce bu yönde istihbari bilgi tarafıma iletilmişti. Bu Ramazanda, bu cuma gününde vahşi yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Bu bir vahşettir. Sivil insanımızı katletmenin ne faydasını görecekler."