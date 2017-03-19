Belçika'nın PKK Destekçisi Bakanından Müslümanlara Çağrı: Asimile Ol!

»Ana Sayfa»Ekonomi
19.03.2017 21:25
Belçika'nın PKK Destekçisi Bakanından Müslümanlara Çağrı: Asimile Ol!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Belçika ve Fransa'daki başörtülü çalışanların şikayetlerini reddetmesi, Yeni Flaman İttifakı partisi N-VA'lı ve PKK destekcisi Bakan Zuhal Demir, başörtü yasağıyla ilgili skandal bir açıklamada bulundu.

Belçika'da PKK'nın eylemlerine verdiği destekle de tanınan Yoksullukla Mücadele ve Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir, "AİHM işverenlerin lehinde karar vermesi ve iş yerinde başörtü yasağı onaylaması bizim için de büyük önem taşıyor. Ayrımcılık ve Irkçılıkla mücadele eden Unia örgütü artık mağlup geldiğini kabul etmeli ve Unia işverenlerin başörtü yasağı konusunda tolerans gösterilmesine dair açıklamalarda ve çalışmalarda bulunmaması lazım. Belçika'da 20 yıldır başörtü sorunu ile meşgul olmaktayız. Bundan sonra artık başörtü sorunu bir daha gelmeyeceğini umut ediyorum" dedi.

"DİNİ SİMGELER YASAKLANMALI"

Belçika'da dini simgeler ve laiklik tartışmasının her zaman gündemde olduğuna dikkat çeken Zuhal Demir, "Memurların dinsel, etnik veya siyasal simgeleri kullanmalarına ilişkin bazı kamu alanlarında yasak mevcut olmakta. Bir işveren işçisini dini simgeler taşımasını yasak getirdiği zaman mahkemenin yolunu tutanlar bundan böyle atacak oldukları adımları daha dikkat edeceklerini bekliyorum. Kendilerini mağdur olduğunu belirten kişi veya kişileri de artık sahip çıkacak kişiler iyi düşünmeli. Müslümanlar bizlerin örf, adet ve geleneklerini almalı. Başörtü yasağı yıllar önce kesin belirtilmiş olsaydı sorunlar bu kadar ileriye gelmezdi. Belçika'da yasayanların asimilasyon olmaları kendi menfaatinedir" şeklinde konuştu.

"BAKAN DEMİR'İN AÇIKLAMALARI ÜZÜCÜ"

Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Kurumundan (Unia) yapılan açıklamada ise Bakan Demir'in açıklamaları karşısında şaşkınlık içinde oldukları kaydedilerek, "En kısa zamanda Demir ile bir araya gelip başörtü konusunu ele almak istiyoruz" denildi.

Kaynak: Yeni Akit

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