Belçika’dan Türkiyeli İmamlara Vize Engeli!

Belçika hükümetinin, Türkiye’den ülkeye gidecek imamlara vize vermeme kararının yargı tarafından da “haklı” bulunduğu bildirildi.

Belçika’daki Yabancılar Dava Konseyi, yurt dışında yaşayan imamlara Belçika hükümeti tarafından vize verilmemesinin, “inanç özgürlüğü ihlâli” olmadığını savundu.

Konsey, Türkiyeli imamların vize talebinin reddedilmesinin, “temel eşitlik hakkını ihlal etmediğini” de söyledi.

Gerekçe: Camilerin Kontrol Edilememesi

Göç ve mültecilerden sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, bu yıl içinde Türkiye’den Belçika’ya gelmek isteyen 12 imama vize vermeyi reddetti.

Francken, Belçika’da hükümet tarafından tanınmayan camiler için getirilen ya da getirilmek istenen imamlara, ülkede yerleşmelerini sağlayacak uzun vadeli vize verilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Belçikalı bakan, buna gerekçe olarak da birçok caminin kontrol edilememesini gösteriyor.

“İnanç Özgürlüğü İhlâli” İfadesi Reddedildi

Belçika’nın vize vermeyi reddettiği 12 imamdan 10’u, yabancılarla ilgili hukuki sorunları ele alan Yabancılar Dava Konseyi’ne başvurdu.

Yasal yollara başvuran imamlar, Belçika hükümetinin “dinî inancı yaşama hakkını ihlâl ettiğini” dile getirdi.

Ancak bu başvuru üzerine bir araya gelen Konsey, “inanç özgürlüğü ihlâli” ifadesinin doğru olmadığını öne sürerek, imamların zâten yurt dışında oldukları için Belçika yasalarının kapsamına girmediklerine işâret etti.

“Ayrım Yapabilmeliyiz”

Bakan Theo Francken, bu kararın “oldukça önemli” olduğunu belirterek, “Biz, tanınmamış, denetimsiz cami imamlarına vize verirken ayrım yapabilmeliyiz.” dedi.

Francken, statüsü tanınmayan camiler konusundaki katı uygulamalarının hukuki olarak da destek bulduğunu söyledi.