Belçika’da “PKK’lılar Terörden Yargılanamaz” Kararı!

Belçika’da İstinaf Mahkemesi, Brüksel Soruşturma Dairesi’nin “PKK’nın uluslararası silahlı mücadele yürüttüğü ve terör örgütü olmadığı” yönünde geçen yıl aldığı karara yapılan itirazı değerlendirdi.

AA’da yer alan habere göre, kararda, örgütün Avrupa’daki liderlerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin “terörle mücadele” kanunu çerçevesinde yargılanamayacağı, PKK’nın “uluslararası silahlı mücadele” yürüttüğü savunuldu.

Federal Savcının Mahkemeye İtiraz Hakkı Var

Geçen yıl alınan kararın onanmasıyla bu kişilerin Belçika’da “terörle mücadele” kanunları çerçevesinde yargılanması şimdilik engellenmiş oldu.

Federal savcının, karara karşı Yüksek Mahkeme’ye itiraz etme hakkı bulunuyor.

İddianame Ekim 2015’te Sunulmuştu

Savcılık, 2010’da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015’te iddianamesini sunmuştu.

İddianame, PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika’nın yanı sıra Yunanistan ve Irak’taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu.

Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da bulunuyordu.