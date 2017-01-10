Belçika'da Müslümanlar Tehdit Olarak Görülüyor
Belçika'da halkın yarıdan fazlası Müslümanların tehdit olduğunu düşünürken, Müslüman Belçikalıların büyük çoğunluğu da "terörist" olarak görüldüklerini belirtti.
Le Soir gazetesi ve RTBF kanalı, Belçika'da Müslümanlar ve göçmenlere bakışa ilişkin ortak bir anket yaptı. Aralarında 400 Müslümanın da olduğu 4 bin 734 kişinin katıldığı ankete göre, Belçika vatandaşlarının yüzde 67'si toplumda çok sayıda sığınmacı olduğunu, yüzde 66'sı da ülkeye daha çok sığınmacı ve göçmen geldiğini düşünüyor.
MÜSLÜMANLAR TEHDİT GÖRÜLÜYOR
Anket, ülkede Müslümanların varlığının tehdit olarak görüldüğünü de ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 60'ı Müslümanları tehdit, yüzde 12'si kültürel zenginlik olarak gördüklerini ifade etti. Geriye kalan yüzde 27'si ise "ikisi de değil" şeklinde görüş bildirdi.
Yaş bakımından, 65 yaş ve üzerindekilerin yüzde 73'ü, 16-25 yaş arasındakilerin de yüzde 42'si Müslümanları tehdit olarak gördüğünü söyledi. Bu oran, başkent Brüksel için yüzde 56 olarak gerçekleşti.
BELÇİKALI MÜSLÜMANLAR DIŞLANMIŞ HİSSEDİYOR
Ankette, bazı sorular sadece Müslüman Belçikalılara yönlendirildi. Sonuçlar, Müslümanların kendilerini dışlanmış olarak gördüklerini ortaya koydu. Müslüman Belçika vatandaşlarından yüzde 69'u "Belçika'da doğup, büyümelerine rağmen halen yabancı olarak görülüp görülmedikleri" sorusuna "evet", yüzde 24'ü "hayır" yanıtını verdi.
Ayrıca, Müslümanların yüzde 71'i, terörist olarak görüldüklerini söyledi. Son terör saldırıları öncesi yüzde 54 olan bu oranın artması, algının büyük ölçüde değişmeye başladığı şeklinde değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre tehdit olarak görülseler de, Müslümanların yüzde 91'i Nice, Brüksel ve Paris'teki terör saldırılarını kınadıklarını belirtti.
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