Belçika'da İslami Usüllere Göre Hayvan Kesimini Yasaklayan Tasarıya Onay

Belçika'daki Valonya Parlamentosu Çevre Komisyonu tarafından önerilen ve hayvanların İslami usüllere göre kesilmesini yasaklayan tasarı, Parlamento'nun Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanmasını öngören tasarının 1 Eylül 2019'da uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Belçika'daki Müslüman ve Musevi toplumlardan büyük tepki gören ve yürürlüğe girmesi için Genel Kurul'da onaylanması gereken tasarı, toplum liderleri tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen kabul edildi.

Oylamada çekimser oy kullanan Belçika İşçi Partisi yetkilileri, Müslüman ve Musevi toplumların kaygılarının göz ardı edilmesine tepki gösterdiklerini ifade etti.

Dinlerarası diyalog deklarasyonu bugün imzalanmıştı

Belçika'da sabah saatlerinde Başbakan Charles Michel ve Adalet Bakanı Kevin Guinness öncülüğünde tüm dinlerin temsilcileriyle birlikte "diyalog ve hoşgörü" anlaşması imzalanmıştı.

Deklarasyonun amacı "çok dinli, hoşgörülü ve herkesin bir arada yaşayabileceği barışçıl bir toplum inşa etmek" olarak açıklanmıştı.

Adalet Bakanı Guinnes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu toplantının amacı, Belçika'da dini hayatı düzenlemek için bir deklarasyon imzalamak ve tüm dini temsilcilerle yılda en az iki kere bir araya geleceğimizi teyit etmek." şeklinde konuşmuştu.

Böyle bir deklarasyonun imzalandığı günde Valonya Parlamentosu'nun dini usüllere göre hayvan kesimini yasaklayan tasarıyı onaylayarak Müslüman ve Musevi toplumların dini adetlerini yerine getirmesini engellemesi dikkati çekti.

AA