Belçika’da 81 Mülteci Gözaltına Alındı!

»Ana Sayfa»Dünya
30.01.2017 16:41
Belçika’da 81 Mülteci Gözaltına Alındı!
Belçika’nın başkenti Brüksel’de aralarında Suriyeli ve Iraklıların da olduğu 81 mülteci gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Kuzey Tren İstasyonu’na operasyon düzenlendi. Operasyonda, kalacak yeri olmadığı için istasyonda yatan 81 kişi gözaltına alındı.

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken’in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaya göre, bu kişilerin çoğunluğunu Sudanlılar ve Romanyalılar oluşturuyor. Gözaltına alınanlar arasında 3 Suriyeli, 2 Iraklı, 1 Afganistanlı da var.

Francken, son günlerde istasyondaki mültecilerin sayısının arttığını belirterek, “Bunların büyük kısmı Belçika’da iltica başvurusu yapmayı reddeden ve İngiltere’ye gitmek isteyenlerden oluşuyor. Bu seçimlerinden dolayı ülkede yasa dışı olarak bulunuyorlar. Bu konuda harekete geçmek zorundayız ve harekete geçeceğiz.” dedi.

Francken’in Mülteci Politikası

Flaman olan Francken, yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla eleştiri konusu oluyor.

Yunanistan Göç Bakanı Ioannis Mouzala, geçen sene Francken’in, bir toplantıda kendisine, “Mültecileri denize geri dök. Üzgünüm ama boğulup boğulmamaları umurumda değil.” dediğini iddia etmiş, Belçikalı Bakan ise bu iddiayı yalanlamıştı.

Francken, ayrıca mahkeme kararlarına rağmen Suriyeli bir aileye vize vermeyi reddetmiş, bu tavrı nedeniyle Birleşmiş Milletler ile Avrupa Konseyi’ne şikâyet edilmişti.

11 milyonluk nüfusa sahip Belçika’ya 2015 senesinde yaklaşık 35 bin mülteci gelmiş, bu sayı 2016’da büyük ölçüde düşmüştü.

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