Belçika, Suriye’deki Hava Operasyonlarını Askıya Aldı
ABD öncülüğündeki uluslarası koalisyon bünyesinde Suriye’de “IŞİD’e yönelik” hava harekâtlarına katılan Belçika, operasyonlarını askıya aldı.
Belçikalı yetkililer, operasyonlardan çekilme kararını Belga Haber Ajansı’na doğruladı.
Bu karar, ABD’nin Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nü vurmasından sonra alındı.
Belçika Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 savaş uçaklarının Suriye üzerinde uçmama kararı konusunda bir neden belirtilmedi.
Ancak, Belçika basınına göre, ABD saldırısından sonra Rusya’nın koalisyon güçleri ile kurulan iletişim kanallarını dondurma talebinde bulunması, bu kararın alınmasına neden oldu.
Çünkü bu anlaşma, hava operasyonlarına katılan pilotların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.
Flaman Televizyonu’na göre de, Suriye üzerinde uçmama kararı uluslararası koalisyon tarafından alındı. Koalisyon, Brüksel yönetimine de uçuşları askıya alması için çağrı yaptı.
Bu konuda resmî bir açıklama yapılmasa da, diğer koalisyon üyesi ülkelerin savaş uçaklarını kaldırmama konusunda hemfikir oldukları belirtildi.
Kaynak: BBC Türkçe
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