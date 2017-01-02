Belçika Mahkemesi 'Fehriye Erdal' Kararını Erteledi
Sabancı suikastı faillerinden, DHKP-C üyesi Fehriye Erdal hakkında, Türkiye'de işlediği üç cinayet nedeniyle 30 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası istenen davada kararın ertelendiği belirtildi.
Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına devam ediliyor. Brugge Mahkemesinde görülen davaya, firari Erdal katılmadı.
Bugün karar verilmesi beklenen duruşmada, hakim "dosyanın büyüklüğünden" dolayı karar verilmesini erteledi. Karar tarihi, öğleden sonraki duruşmada belli olacak.
30 YIL CİNAYET, 15 YIL TERÖR İÇİN İSTENİYOR
Aralık ayında yapılan duruşmada savcı, Erdal hakkında Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, terör faaliyetleri nedeniyle 15 yıl ek güvenlik tedbiri istemişti.
Belçika'da terör kanunları geçen sene değiştirilmiş, Erdal'a terör faaliyetleri nedeniyle ceza verilmesi gündeme gelmişti. Ancak değişikliklerin suç tarihinden sonra yürürlüğe girmesi nedeniyle Erdal'ın terörden ceza almasının düşük olduğu değerlendirilmişti.
SABANCI SUİKASTI
İş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'liler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürülmüştü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edilmişti. Duyar yakalanıp hapse atılmış, 1999 yılında hapishanedeki bir isyan sırasında öldürülmüştü.
Erdal ve Akkol ise kaçmayı başarmıştı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, geçen sene ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalanmıştı. Erdal ise 1999 yılında Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılanmıştı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etmişti.
SÜREÇ GEÇEN SENE YENİDEN BAŞLADI
Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Eylül 2007'de yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozulmuştu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başlamıştı.
Türkiye'de işlediği 3 cinayet suçundan Belçika'da yeniden yargılanmasına 25 Mayıs 2016'da karar verilmişti.
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