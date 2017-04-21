Belarus’ta Yetimhanede Ölüme Terk Edilmiş Onlarca Çocuk Bulundu!

»Ana Sayfa»Dünya
21.04.2017 10:42
Belarus’ta Yetimhanede Ölüme Terk Edilmiş Onlarca Çocuk Bulundu!
Belarus’ta bir yetimhanede açlıktan ölmek üzere olan yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu bildirildi. Savcılık çocukların kötü beslenme ve ihmal kurbanı olduklarını açıkladı.

Belarus’ta bir yetimhanede açlıktan ölmek üzere olan yaklaşık 100 çocuk bulundu.

Euro News’ta yer alan habere göre, yerel bir gazetenin ortaya çıkardığı skandalın ardından soruşturma başlatan savcılık, çocukların kötü beslenme ve ihmal kurbanı olduklarını belirtti.

Yetimhanenin yetkilileri görevlerinden uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri çocuklara acil müdahalede bulundu.

Bazı çocukların 15 kiloya kadar düştüğü görüldü.

Yetimhane çalışanları ise çocukların “fizikî yetersizliklerinin” doğuştan geldiğini savundu.

Benzer bir skandal, 1990’ların başında Romanya’da ortaya çıkmıştı.

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