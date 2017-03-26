Belarus Yönetimi Protestolara Toplu Gözaltıyla Karşılık Verdi
Belarus’un başkenti Minsk’teki protesto gösterileri yüzlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.
Belarus’ta Aleksandr Lukaşenko yönetimi özellikle şubat ayından beri art arda düzenlenen gösterilerle bir protesto dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Gösterilerin çıkış noktasını mevsimlik işçiler için getirilen yeni bir vergi uygulaması oluşturuyor. Verginin iptalini isteyen protestocular 23 yıldır ülkeyi yöneten Lukaşenko’yu da istifaya davet etti.
Polisin protestolara müdahalesi sokakla sınırlı kalmadı. Güvenlik güçleri Viasna 96 adlı insan hakları kuruluşunun bürosuna da bir baskın düzenledi ve burada da 50’ye yakın kişi gözaltına alındı.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayan, muhalefetin öne çıkan ismi Vladimir Nekliaiev de Minsk’teki gösterilere katılacağını açıklamıştı, bunun üzerine Nekliaiev de gözaltına alındı.
Polisin göstericilere sert karşılık vermesi dikkat çekti. Protestocuların yanısıra 10 kadar gazeteci de polisin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
Kaynak: Euro News
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