BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit Oldu

»Ana Sayfa»Ekonomi
24.01.2017 11:37
BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit Oldu
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü görevine Murat Yiğit'in getirildiği bildirildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, Nisan 2015'ten bu yana BEDAŞ'ta genel müdür olarak görev yapan Mehmet İslamoğlu'nun, koltuğunu Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit'e bıraktığı belirtildi. 

BEDAŞ Genel Müdürü İslamoğlu'nun da CLK Enerji bünyesinde bulunan Akdeniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü'nü üstleneceği ifade edildi.

Açıklamada, AEDAŞ Genel Müdürlüğü döneminde Yiğit'in, teknoloji yatırımları, organizasyon yapısı ve insan kaynakları alanlarında büyük gelişim kaydettiği ve bu dönemde yüzde 11,32 olan kayıp-kaçak oranının, 2016 sonu itibarıyla yüzde 6,31'e düşürüldüğü vurgulandı.

AA

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