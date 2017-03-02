Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!

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02.03.2017 19:42
Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!
Referandumun kabul edileceğine dair hadis bulunduğuna ilişkin sözleriyle tepki çeken Şevki Yılmaz gibi isimler ancak savundukları tarafı zor durumda bırakırlar!

Haksöz Haber

Referandum tarihi yavaş yavaş yaklaşırken arada kimi isimlerin çıkışı gündemi hararetlendiriyor. “Hayır”cı cephenin taktik bir tutumla ve son derece kurnazca bir yaklaşımla ortamı soğutmaya yönelik tavrına karşılık, anayasa değişikliğinin kabulünü savunanlar arasında abartılı, aşırı ve çiğ tutumlar dikkat çekiyor. İktidara yakın medyada dalkavukça bir tutumla keskin sözler sarf edenler, karşı oy vermeyi vatana ihanetle, terörü desteklemekle ve benzeri aşırı birtakım benzetmelerle kıyaslayanlar aslında bu tutumlarıyla savundukları tezi zayıflatıyorlar.

Bu tür kendi kalesine gol pozisyonlarından birini de geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada referandumdan evet çıkacağını, buna dair hadis olduğunu söyleyen Şevki Yılmaz icra etti.

Daha sonra sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmekle beraber, Şevki Yılmaz’ın tamamen yanlış, uyduruk ve temelsiz bir takım ifadelerle topa daldığı barizdi. “Hayır” verenlerin geçmişte yaptıkları tüm hayırlı amelleri iptal ettirmiş olacaklarından tutun da, bunların boşuna uğraştıklarını, Allah’ın bu yönde kararının bulunduğunu, mukadderatın tecelli edeceğini ve daha buna benzer bir dizi yanlışı, fahiş ifadeyi bir çırpıda sıralamıştı.

Daha sonra düzeltmeye çalışmak, tevil etmeye kalkmak bir şey ifade etmiyor. Herkes ve bilhassa da referandumun kabulünü arzu eden, buna çalışanlar ne söylediklerini, ne yaptıklarını tekrar tekrar tartmalılar. “Hayır”cı cepheyi saçma sapan sözleri ile beslememeli, güçlendirmemeliler! Kaş yapayım derken göz çıkarmamalı ve hiçbir şartta Allah’ın dinini basit hesaplarına alet etmeye yeltenmemeliler!

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