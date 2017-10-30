Bazıları Barzani Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde Yargılansa Ancak Rahatlayacak!

HAKSÖZ-HABER

IKBY’deki bağımsızlık referandumu sonrasında red cephesi Haşdi Şa’bi çetesini de yedeğine alarak Kerkük’ü işgal etti. Burada İran ile işbirliği yapan yerel unsurların geri çekilişi üzerinden işgal meşrulaştırılmaya çalışıldı. Sonuçta Irak-İran-Türkiye red cephesinin yoğun tehdit ve kuşatma harekatı karşısında Mesut Barzani geri çekilmek durumunda kaldı. Birilerinin iddia edegeldiği gibi “İkinci İsrail” kurulmadı. “İkinci İsrail” kurulmadı ama Irak’ta zaten var olan ve sorunların temelini oluşturan İran güdümlü mezhepçi diktatörlük alanını genişletti, Türkmenleri Kürt esaretinden kurtaran kahraman Haşdi Şa’bi Kerkük’e zafer bayrağı astı! Ne İsrail, ne Amerika Barzani’ye arka çıkmadı. Ve Mesut Barzani şimdi koltuğunu kaybetmekle yüz yüze…

Tüm bunlar başından beri savaşkan özelliğiyle öne çıkan bazı medya organları ve gazeteci sıfatı taşıyan kimi şahısları tatmin etmedi, etmemekte. Bunlara kalsa Mesut Barzani’yi bir kaşık suda boğacaklar ama güçleri yok. Bu nedenle ne hikmetse o derece kin ve nefret dolular ki sinirden adeta parmaklarını ısırıyorlar! Mesela Yeni Şafak gazetesinde son olarak yer verilen Yılmaz Bilgen imzalı bir “haber”de bu akla zarar intikamcı psikolojinin izleri çok net şekilde görülüyor. Bu arkadaşlar galiba Mesut Barzani Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde yargılansa ancak rahata erecek!