Bayramımız Mübarek, Bayramınız Kutlu Olsun

Kenan Alpay'ın yorumu:

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi reklam panolarında yayınladığı iki farklı bayram tebriğiyle küçük çaplı fakat son derece stratejik bir tartışma başlattı. Panonun birinde Mustafa Kemal'in kalpaklı bir fotoğrafına eşlik eden "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" ifadesi yer alıyordu. Diğerinde ise dantele benzer bir takım motifler üzerinde farklı renklerden oluşan tuhaf bazı şekillerin yanında yer alan "Kurban Bayramınız Kutlu Olsun" mesajı geçilmişti. "Bayramımız ve bayramınız" ayrımı Kadıköy Belediyesi'nin resmi internet sitesinde de aynı şekilde yer almıştı. Yani bir yanlışlık veya tashih sorunu yoktu ortada.

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