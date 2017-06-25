Bayram Tatilinin İlk Gününde Trafik Kazaları Can Aldı

Bayram tatilini sevdiklerinin yanında geçirmek için yollara düşen tatilciler yine dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle kazalara sebebiyet verdiler.

Bayram tatilinin ilk gününde Adıyaman, Aksaray, Bursa, Gümüşhane, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Uşak’taki kazalarda 17 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Barış Ünal'ın (33) kullandığı 68 DT 432 plakalı otomobilin, Fatih mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Erdemirler kavşağında Kenan Gezgiç (56) yönetimindeki 64 LC 039 plakalı otomobille çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü Ünal olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Betül Ünal ile diğer otomobilin sürücüsü Gezgiç ve eşi Bedriye Gezgiç (53) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çaya devrilmesi sonucu araçta bulunan bir kadın ve 5 yaşındaki kızı boğularak hayatını kaybetti, sürücü hafif yaralandı. Ali Akyıldız (55) yönetimindeki 43 HA 401 plakalı otomobilin, Tavşanlı-Tunçbilek karayolunun 8. kilometresinde yol kenarındaki Adranos Çayı'na devrilmesi nedeniyle, batan otomobildeki Şengül (29) ve 5 yaşındaki kızı Zehra Akyıldız boğularak yaşamlarını yitirdi. Sürücü Akyıldız ise hafif yaralandı. Sürücü Akyıldız'ın Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis memuru olarak görev yapan oğlunu ziyaret için yola çıktığı, bayram nedeniyle de gelini ve torununu yanında getirdiği öğrenildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Veli Hoşer (60) idaresindeki 71 DS 583 plakalı otomobilin, ilçeye bağlı Aydınşeyh köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu, sürücü Hoşer yaralanırken, eşi Pembe Hoşer (54) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Hoşer, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kemal Cevizci idaresindeki 42 TR 081 plakalı kamyonet, Gölbez Yaylası'nda yola devrildi. Kazada, kamyonetteki Murat Ünlü (34) olay yerinde yaşamını yitirirken, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Cevizci'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Yıldızeli ilçesi istikametinden Sivas yönüne giden Sedat Bütüner (35) yönetimindeki 06 AR 4963 plakalı otomobil, Sivas-Ankara karayolunun Çimento Fabrikası Kavşağı'nda Mesut Özcan'ın (33) kullandığı 06 ZHZ 44 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Özcan ile araçlardaki Gülay Özcan, İdil Ece Bütüner, Gülşah, Remziye ve 3 yaşındaki Büşra Topal, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Büşra Topal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Balıkesir istikametine giden N.Z. (38) yönetimindeki 34 VM 2136 plakalı minibüs D-565 karayolunda karşı şerite geçerek, D.S. (27) idaresindeki 59 NB 982 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler N.Z. ve D.S. ile minibüste bulunan Duygu Sarışın (25), M.A. (27) ve F.C.A. (24) yaralandı. Ağır yaralı Sarışın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Durmuş Ali Armutlukuyu idaresindeki 34 LZ 4967 plakalı otomobil, Gümüşhane-Erzincan karayolu Karakaya mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet Şehit'in kullandığı 33 CKD 61 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Armutlukuyu ve kardeşi Fatma Armutlukuyu ile diğer araçtaki sürücü Ahmet, eşi Esma, çocukları Mehtap, Melahat Nur ve Ümeyir Şehit yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden Şehit'in eşi Esma Şehit, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, Suat Yaşar idaresindeki 01 BNH 39 plakalı beton mikseri, Fındıkpınar yolu Çevlik mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Araçta sıkışan Yaşar, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince beton mikserinden çıkarıldı. Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşar'ın 3 ay önce de aynı yerde beton mikseriyle kaza yaptığı ve yaralandığı öğrenildi.

Bursa'da üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Remzi Ahmet Canberk yönetimindeki 16 JK 551 plakalı otomobil, Bursa-Mudanya karayolunun Bursa Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı. Aynı yönde seyreden Burak Çınar'ın kullandığı 16 BKY 11 plakalı otomobil de bu araca çarpmamak için manevra yaparken Nazmi Mesut idaresindeki 16 S 0451 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile yolcu Rıdvan Demir, araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi, Demir ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhsan Turkay (47) yönetimindeki 34 HR 8158 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri karayolunun Mucur ilçesi yakınlarında Sabit Uysal'ın (70) kullandığı 40 LA 629 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Uysal ile araçtaki Behiye Uysal (66) ve Murat Turkay (15) yaralandı. Sağlık ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabit Uysal, müdahaleye rağmen kurtulamadı.

BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOLUNDA KAZA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Bayram alışverişi için Sincik ilçesi istikametinden Kahta'ya giden Hüseyin Sert idaresindeki 02 KL 681 plakalı otomobilin, tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında şarampole devrilmesi nedeniyle araçta sıkışan sürücü Sert ile Saadet Yolcu (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Esma (25) ve Yusuf Eymen Altuğ (2) ile Aynur Yolcu (23), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzincan’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞKENTTEKİ KAZADA 16 YARALI

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Hipodrom Caddesi'nden Yenimahalle istikametine giden Kenan Özcan'ın kullandığı 01 BRB 56 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Sıhhiye yönünde ilerleyen Ferdi Güngörmez yönetimindeki 06 J 1894 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle devrilip ters döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsteki yaralıları çıkardı. Kazada, otomobilde bulunan Sakine Özcan ile minibüsteki 15 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Osman Çakır idaresindeki 55 FN 786 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop karayolu Bafra ilçesi geçişinde İsmail Uzan'un (46) kullandığı traktörle çarpıştı. Motosikletten düşerek başını çarpan ve ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankırı'da biri traktör 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da buğday yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kazada yola 12 ton buğday döküldü.